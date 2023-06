Evalúan distribuir a reos en cárceles de todo el estado

Ciudad Juárez.– Como solución a la sobrepoblación de los distintos Centros de Reinserción Social (Cereso) de Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se encuentra evaluando los penales de esta entidad para distribuir a los reos en aquellas cárceles con más margen para recibirlos.

D e acuerdo con información del área de Comunicación Social de la SSPE, la evaluación para esta distribución se realiza de la mano de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, quienes previamente señalaron la sobrepoblación en el Cereso 3 de Ciudad Juárez como una de las áreas de oportunidad que debe atender la corporación chihuahuense.

Entre los penales cuya cantidad de prisioneros se encuentra por debajo del límite están los ubicados en Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Guachochi y Nuevo Casas Grandes, de acuerdo con el más reciente Diagnóstico Penitenciario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con datos de 2022.

Para hacer esta distribución, se debe evaluar particularmente el caso de cada persona privada de la libertad que se encuentre en las cárceles del estado, para observar si se encuentra aún sujeta a procedimiento o ya está sentenciada, según indicó Eduardo Sáenz, primer visitador de la CEDH en Juárez.

“No se puede aplicar una generalidad”, recordó Sáenz, sino que “se tiene que realizar un previo estudio de condiciones y situaciones, de las particularidades de cada persona”.

Por ejemplo, dijo, una persona que aún no es sentenciada no podría ser trasladada a otra parte del estado porque su proceso lo lleva ante juzgados en particular del distrito judicial en que se le empezó la causa penal.

Sáenz compartió que también se considera la posibilidad de abrir una unidad de bajo riesgo, “con la finalidad de desfogar (el Cereso 3) y cumpliendo ciertas características especiales” de una unidad de ese tipo.

Mencionó que con esta medida “no se perjudica a la gente, sino al contrario: se beneficia” por la despresurización de la sobrepoblación y por la convivencia entre personas de perfiles similares, que no representan riesgos mayores, como personas no pertenecientes a grupos criminales o adultos mayores.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, añadió en entrevista que en cuanto a los traslados, una vez analizada la capacidad de los penales, se informará a las personas privadas de la libertad que resulten elegibles para estos movimientos.