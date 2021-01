Evita hablar sobre aviones y cambios en la FGE

Tomada de internet

Ciudad Juárez— A pesar de la advertencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) sobre una posible sanción al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, por negar datos sobre los vuelos que ha realizado el gobernador Javier Corral Jurado, ayer el Ejecutivo estatal prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación para aclarar ese y otros temas.

Corral Jurado visitó Ciudad Juárez, desde donde transmitió el programa “Chihuahua Adelante” para dar a conocer más detalles respecto a la implementación del semáforo en amarillo.

Además, el gobernador visitó la planta uno de BRP, ubicada sobre el cruce de la avenida Antonio J. Bermúdez y bulevar Manuel Gómez Morín, para recibir un donativo de 21 mil pruebas de diagnóstico de Covid-19, representando una inversión de aproximadamente siete millones de pesos, según se informó.

Al término de dicho evento, medios comunicación abordaron al gobernador, sin embargo, Corral Jurado únicamente contestó que por el momento no emitiría comentarios sobre ningún tema.

Más tarde, el mandatario atendió una reunión de carácter privado en las instalaciones de la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano”, descartando de nueva cuenta brindar una atención a los medios de comunicación.

Entre los temas que se le intentaron cuestionar al Ejecutivo estatal destacó la posible salida del fiscal general del Estado, César Peniche, para buscar participar en la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) para la obtención de la candidatura a la alcaldía de Juárez.

Otro de los temas pendientes a los que no se emitió una postura fue la posible sanción por parte del Ichitaip por no transparentar los vuelos hechos por Corral Jurado; esto debido a que el comisionado Rodolfo Leyva Martínez indicara que después de que el Pleno del organismo de transparencia realizara la primera sesión del presente año (13 de enero), se resolvió como no cumplida la resolución dada al recurso de revisión ICHITAIP/RR-323/2020 fechada el 7 de octubre de 2020.

Dicha petición habría sido promovida por un particular en contra del sujeto obligado de la Secretaría de Hacienda, respecto a los vuelos que ha hecho el gobernador. Leyva Martínez manifestó que la resolución impuso a los integrantes del Comité de Transparencia una amonestación pública, para lo cual el acuerdo deberá publicarse a través de la página web de este organismo garante y difundirse hasta en tanto se dé pleno cumplimiento a lo ordenado.

elara@redaccion.diario.com.mx