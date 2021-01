Evitar deserción escolar debe seguir siendo prioridad: Sección 42

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Parral.- A un día de que se reanudaran las clases de manera virtual, el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada, dijo que se debe seguir luchando por evitar que los estudiantes abandonen sus clases ya que es una de las prioridades principales.

Señaló que a pesar de las complicaciones que conllevan las clases a distancia, los resultados han sido buenos y se ha logrado evitar un número elevado o preocupante de deserción escolar, por lo que reconoció la labor de las autoridades pero sobre todo de los maestros debido al enorme esfuerzo realizado en este sentido.

Dijo que con el inicio de clases de manera virtual son conocidas las complicaciones que se han presentado y a pesar de esto, los docentes chihuahuenses han sacado la casta y realizado esfuerzos importantes para evitar perder a sus alumnos de sus salones de clases.

Coincidió con la reciente declaración del secretario de Educación respecto a que no deben regresar los estudiantes a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico no se encuentre en verde, ya que reiteró que no se debe escatimar o desatender la salud de docentes y alumnos.

Por último Avitia, aseguró que se seguirá luchando por evitar el abandono escolar desde la trinchera sindical apoyando con herramientas tecnológicas y toda la información pertinente que se requiera, reconociendo una vez más la labor docente reiterando que "los profesores son insustituibles."