Excluyen a maquilas

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Más de mil 500 trabajadores de la salud que están al frente de los servicios médicos locales de la industria maquiladora no han sido considerados ni están en ninguna lista de vacunación anti-Covid, aseguró Lorenzo Soberanes Maya, presidente del Clúster de Salud y Turismo Médico.

El también vicepresidente de Salud de la Canaco, dijo que es importante que a la brevedad posible se tome en cuenta a los miembros de personal ocupacional como otra parte importante de quienes arriesgan su integridad y la de los suyos para que la población pueda salir adelante ante la crisis.

“El 75% del ingreso de la ciudad es de la maquiladora. También hay enfermeras que se han contagiado y otros médicos que también cayeron y no hemos sido considerados; nadie nos considera como fuerza de trabajo en el área de salud y nosotros mantenemos la salud de los trabajadores”, destacó.

Afirmó que le parece injusto que no se les haya considerado para nada en este primer embarque de 14 mil 625 dosis del biológico que destinó la Federación al Estado, mismas que fueron distribuidas entre los 30 hospitales que comprenden la red IRAG (de Infecciones Respiratorias Agudas Graves).

“Se me hace injusto que nosotros no estemos en ninguna lista, en ninguna relación y que no nos consideren absolutamente para nada. Estamos hablando de 320 maquilas en la ciudad, donde hay un promedio de 5 personas, hablamos de un promedio de mil 600 a 2 mil trabajadores”, manifestó.

“A final de cuentas somos los que recibimos a los trabajadores y asesoramos a las maquiladoras para que ellos puedan cumplir con lo que la ley establece. Buscamos que se nos considere, pues somos médicos y enfermeras y estamos dando la cara para mantener la productividad”, puntualizó.

avargas@redaccion.diario.com.mx