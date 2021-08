Exhiben supuesta complicidad de jefes militares con 'El Jaguar'

Cortesía

Ciudad Juárez— A través de una narcomanta firmada por “sargento y tropa anónimo”, fue exhibida la supuesta complicidad de militares de la Quinta Zona Militar con el narcotraficante Francisco Javier A.M. “El Jaguar”.

En el escrito envían un mensaje dirigido al comandante del 35 Batallón de Infantería, el coronel de infantería A. R. A., con copia para el comandante de la quinta zona militar, sin nombre.

Señalan textualmente a: Capitán 2/ de infantería E. G. M., Capitán 2/ de infantería J. A. B., sargento 2/ de infantería G. M. P., Sargento 2/ de infantería D. S. C., sargento 2/ de infantería J. C. C., y cabo de transmisiones R. F. C.

En el texto dice que los nombres de mandos y clases que a continuación se mencionan son los encargados de estar al servicio y mando de Francisco A. M. alias “El Jaguar”.

En el texto, escrito en mayúsculas, se señala: “En el tiempo que estuve destacamentado en la base de operaciones Largo Maderal los sargentos antes mencionados reciben las ordenes de los capitanes G. y A. para salir a patrullar exactamente donde ellos les ordenan, donde supuestamente hay gente armada de la línea y los mandos saben donde hay gente armada de El Jaguar, la misma tropa los miran a lo lejos (…ilegible) cambian las rutas de reconocimiento con la fin de toparse con la gente armada de El Jaguar.

“Los mandos E. y A. son los contactos directos con “El Jaguar”. Tienen la comunicación para informarle de los operativos que se han realizado para la captura de “El Jaguar”. “El Jaguar” es quien de los lugares que tienen que patrullar esto con el fin de que se agarren a sus contrarios y evitar que entren a Largo Maderal…”.

Asimismo, que el cabo de transmisiones sólo informa al batallón o a la zona las novedades de la base cuando se requiere.

Finalmente, firman el mensaje “Sargento y tropa anónimo”.