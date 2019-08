Exhorta Protección Civil a no ingresar a acequias y Río Bravo

Juárez.- La Dirección General de Protección Civil del Municipio hace un exhorto a los juarenses para que eviten ingresar a las acequias y Río Bravo, los cuales resultan peligrosos por la cantidad de agua que concentran.

El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, indicó que es necesario que la ciudadanía tome conciencia del riesgo que representan estos espacios, mismos que cuentan con desniveles y túneles, y cuya velocidad del agua es fuerte, sobre todo en la parte media, donde se forman corrientes y remolinos.

“A los migrantes les pedimos que no traten de cruzar por el río Bravo porque es sumamente peligroso y pueden perder la vida. A la ciudadanía en general los exhortamos a no acampar ahí, sabemos que hace mucho calor y que la gente quiere ingresar al agua pero el río y las acequias no son los lugares apropiados”, dijo el funcionario.

Señaló que actualmente el río Bravo lleva gran cantidad de agua debido a la liberación que desde el mes de junio hizo el gobierno de Nuevo México.

Respecto a la acequia Madre, dijo que el lugar concentra mayor cantidad de agua, pues su altura llega a los dos metros y medio.

El director de Protección indicó que además del riesgo por la posibilidad de ahogarse, el río también representa un peligro en cuanto a enfermedades que pudieran adquirir los bañistas, debido a que se desconoce la calidad del agua.

Entre las recomendaciones que emite Protección Civil, son evitar asistir a días de campo cerca del río Bravo, no descansar en las franjas del río, no intentar cruzar nadando a territorio norteamericano, tener especial cuidado con los infantes y adultos mayores, estar siempre alerta a los medios de comunicación, y si se observa a alguna persona en peligro, llamar al número de emergencia 911.