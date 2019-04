Exige CMIC sancionar a los responsables

Chihuahua.- Ante las denuncias de supuestos casos de corrupción en obras de mantenimiento y conservación de la red de carreteras federales en Chihuahua, Arturo Dávila, presidente de la CMIC, exigió a la SCT que se hagan las auditorías correspondientes, y se sancione a los responsables.

El caso más emblemático es el tramo Chihuahua-Delicias, mismo que lleva años en obras de modernización y no se ha concluido; sin embargo, el líder de los constructores refiere que existen más tramos, sobre todo en la sierra, cuyas obras quedaron inconclusas y esto genera pérdidas económicas para todos los sectores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), comentó que es algo positivo que se revise y se sancione a las empresas que irrumpieron en irregularidades, y destacó que en su mayoría son empresas foráneas las que presentan más problemas, pero que también existen empresas locales, y en ese sentido se tienen que hacer las revisiones necesarias.

Dávila manifestó que hace unos días sostuvieron una reunión con Julio César Huerta Flores, director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Chihuahua, quien les anticipó que se habrá de actuar por la vía jurídica en contra de aquellas empresas que actuaron mal y que dejaron obras inconclusas o han incumplido con los tiempos de entrega.

Mencionó que existe toda la disposición del funcionario federal de auditar cada una de las obras, sancionar a quienes resulten responsables, ya sean las empresas constructoras o bien exservidores públicos que pudieron estar involucrados con estas irregularidades, pues dijo que la lentitud en las obras genera grandes afectaciones, sobre todo en el traslado de mercancías y se convierte en un riesgo para los automovilistas.

En el caso de la carretera Chihuahua- Delicias, se han denunciado irregularidades en la aplicación del recarpeteo, pues se ha utilizado material de baja calidad y los trabajos se cobran a cantidades elevadas y no se cumple con la calidad que se requiere en una rúa de alto flujo vehicular.

De igual modo, comentó que “es necesario llegar al fondo de las cosas y que esto no quede sólo en declaraciones mediáticas”, pues se ha destinado una cantidad importante de recursos para el mantenimiento de la red carretera y las condiciones no mejoran, lo que hace suponer que no existe un trabajo adecuado y las empresas no cumplen con lo estipulado en el contrato.





