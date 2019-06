Exige Congreso de Chihuahua esclarecimiento de crimen de Norberto

Chihuahua.- El caso del crimen del joven estudiante Norberto Ronquillo Hernández, originario del municipio de Meoqui en la ciudad de México, llegó al Congreso local donde el presidente Jesús Villareal Macías exigió al Gobierno de la Ciudad de México su pronto esclarecimiento y castigo a los responsables.

En la sesión de la Comisión Permanente, el legislador reiteró que actualmente en nuestro país se vive un clima de inseguridad y violencia incontrolable.

“En esta ocasión me permito hablar por el estudiante originario de municipio de Meoqui, Norberto Ronquillo Hernández a quien lo privaron de su libertad y no bastándoles con eso le arrebataron la vida. Norberto era una persona que no le hacía daño a nadie, un joven que contaba apenas con 22 años de vida, quien estaba a punto de egresar de la universidad, que desde hace unos años llegó a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pedregal y a quien desde el pasado martes le truncaron su vida, su futuro, al igual que a su familia.

Exijo de manera enérgica a las autoridades correspondientes en la Ciudad de México el pronto esclarecimiento de este homicidio, espero y no sea un caso más que quede impune.

Procuradora en sus manos está la continuidad de las investigaciones y le pedimos que se realicen de la mejor manera”, dijo.

Unas autoridades ausentes de la realidad son la causa eficiente de que la delincuencia aproveche los vacíos de poder para que los ocupen quienes le hacen daño a nuestro país.

Nadie puede ser privado de la vida por ninguna razón.

La familia de Norberto y la sociedad en general exigimos justicia y que se castigue a quienes cometieron este hecho tan lamentable, finalizó el diputado Jesús Villareal.