Exige dirigente de colonos su registro como candidato a diputado

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Simpatizantes del líder popular, José Luis Ontiveros, realizaron una protesta en contra de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática PRD para exigir que se respete el registro de Ontiveros como candidato a diputado por el distrito 10.

Luis Alfredo Ontiveros dijo que la inconformidad se debe a que su padre registró como candidato a ese partido al distrito 10 pero posteriormente el líder estatal, José Luis Acosta, pretende otorgar la candidatura a Héctor Hernández del Partido Acción Nacional.

La manifestación se realizó en el exterior de un restaurante de la avenida Paseo Triunfo de la República en donde se esperaba que acudiera el dirigente del partido, sin embargo José Luis Ontiveros dijo que al enterarse de la movilización suspendió una rueda de prensa que había programado en el lugar.

“No se puede acaparar como lo hace José Luis Acosta con su hija en darle la pluri número en Chihuahua ¿a los militantes perredistas qué les están dando? Yo que soy fundador del PRD que nunca había contendido por un registro y hoy que se viene esta elección no quieren respetar a la militancia”, mencionó.

Dijo que debe respetarse la democracia del partido y que dejen en claro cómo quedarán los registros en esta ciudad.

“A mí se me dice que el 10 se me va a quedar pero me hablan al siguiente día y me dicen que va a ser Héctor Hernández, y luego me dicen que va a ser José Luis Aguilar el del PES, está negociando Acosta”, señaló.