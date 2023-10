Exige Morena a diputado Sánchez dejar de lado las ocurrencias y ponerse a trabajar

Parral, Chih.- "Que se ponga a trabajar y velar por los intereses de los ciudadanos del Distrito 21” manifestó el Consejero Estatal de Morena en Parral Jorge Rivas sobre el actual diputado plurinominal Francisco Sánchez y sus "siempre escandalosas declaraciones", aseguró.

Lo anterior ante las declaraciones referentes a la visita de Claudia Sheinbaum a esta ciudad en su carácter de Coordinadora para la Defensa de los Comités de la 4T.

“Se ha pasado esta legislatura haciendo declaraciones escandalosas y promoviendo acciones que afectan a la ciudadanía a la que no representa, ya que nadie votó por él”, agregó Jorge Rivas haciendo notorio el hecho de que aún no queda claro porque se encuentra el señor Sánchez ocupando una curul que no le corresponde.

“Yo no he escuchado ningún posicionamiento de este señor sobre los hechos ocurridos en días recientes en donde un ciclista lamentablemente falleció en un accidente vial, será porque este señor diputado tampoco nunca representó a este ciclista, mejor que nos explique como y por qué está ahí, si ni siquiera participó en el pasado proceso electoral," además de acusar que el legislador se la pasa entrometiéndose en otros distritos que no le competen.

“Analicen bien el andar de Sánchez en el congreso, él fue de los que se prestó al juego de la gobernadora y bloqueó hasta donde pudo la entrega de libros de texto gratuitos de la SEP, hasta videos hizo, pero claro, a él no le importa que batallen los alumnos, ni los padres de familia o los profesores, ya que no los representa."

Rivas Arellanes aseguró que diputado Sánchez se ha pasado la legislatura promoviendo amparos que solo han afectado a las personas del Distrito 21 ya que ninguno ha ganado, pero cuando realmente se requiere que de un posicionamiento, se oculta, como en los eventos ocurridos recientemente en la ciudad en donde un hombre que circulaba en bicicleta perdió la vida en un accidente vial, en donde al responsable se le dejó en libertad en medio de una serie de situaciones que levantaron demasiadas sospechas entre la ciudadanía “Claro, como son del mismo partido político, el señor no dijo nada”.

“Siempre está presto para afectar a los parralenses en su afán de legitimarse, pero pues todos sabemos que él no está en el congreso ni por su preparación, ni por sus capacidades y mucho menos por elección popular, mejor que promueva un amparo para que no vuelvan a llegar al congreso personas que no participan en los procesos electorales” sentenció el Consejero Estatal de Morena en Parral.

Añadió también que la oposición en la región se encuentra en estado de shock, ya que no esperaban que los ciudadanos de Parral y de la región acogieran en la forma que lo hicieron a la Doctora Sheinbaum en el reciente evento, Señaló Rivas Arellanes, “Están devastados, saben que ya se van, que nadie va a votar por ellos, bueno, por este señor no ha votado nunca nadie” concluyó sonriendo el Consejero.

Concluyó haciendo un exhorto al actual Diputado pidiéndole que ya haga algo por la ciudadanía y mejor de plano no haga nada, ya que cada vez que Sánchez lleva a cabo alguna de sus ocurrencias somos los ciudadanos los que terminamos afectados y lo exhortó a ocuparse de temas como los mega fraudes en asfaltado y pavimentación en la ciudad de Parral.