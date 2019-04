Exige PAN cese de Víctor Quintana

Chihuahua.- Los diputados del PAN exigieron el cese de las funciones del secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, pues tiene 81 días de retraso en la entrega de recursos a estancias infantiles, pese a que los recursos, más de 27 millones de pesos, los tiene disponibles.

“Fue por eso que nos sumamos a la demanda para que se investigue y sea cesado”, dijo el diputado panista Jesús Valenciano García, quien aseguró que desde hace casi tres meses el gobernador Javier Corral instruyó a Quintana la entrega de los recursos que son urgentes para las estancias, ante lo cual el secretario ha hecho oídos sordos.

“El anuncio del gobernador de apoyo a las estancias infantiles fue el que más le aplaudieron en cada informe que dio, pero Quintana opera en contra de las decisiones del mismo gobernador”, consideró Valenciano García.

Precisó que la molestia de los diputados del PAN es porque se cumplen casi 3 meses de que el gobernador Corral le dio la instrucción a Quintana Silveyra de entregar los recursos para estancias infantiles.

“No es posible que el secretario no sea capaz de entregar el recurso que ya tiene disponible y etiquetado. Porque ya nos dimos a la tarea de investigar en la Secretaría de Hacienda a ver si había algún problema y no, nada, no se ha entregado porque el señor no quiere”, declaró.

Los legisladores panistas, dijo Valenciano, tuvieron conocimiento además de que ayer en Juárez se presentaron encargadas de estancias infantiles ante diputados para acudir a la sesión del Congreso y les llamaron de la Secretaría en Chihuahua para decirles que si asistían se atuvieran a las represalias.

“Por eso ayer apoyamos la votación de lo que presentó el diputado René Frías y el posicionamiento del diputado Alejandro Gloria. No puede ser posible que un funcionario del gabinete del gobernador Corral, no obedezca las instrucciones del mandatario. Y mucho menos cuando es una urgencia como son los niños del estado”, dijo el legislador panista.

Además consideró que existe un doble discurso al presumir muchos temas de un plan de trabajo que el secretario Quintana dice traer para la infancia, pero en esta parte que sólo era ejecutar una instrucción que además anunció el gobernador en sus informes, no lo hizo.

“No sabemos a qué juega con desobedecer al gobernador. El dinero siempre ha estado listo y dispuesto para que el secretario lo ejecute y todavía es hora que no lo ha hecho”, comentó.

“En este tema siempre lo señalaremos. A nosotros nos toca respaldar las decisiones en beneficio del estado y rechazamos el actuar del secretario. No hay explicación alguna para que en 81 días no hayamos entregado estos recursos de apoyo a estancias infantiles”.