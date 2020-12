Exige Pérez Cuéllar repetir la encuesta

Ciudad Juárez— El senador Cruz Pérez Cuéllar presentó ayer un escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones del Morena en el que solicitó información sobre la encuesta utilizada para determinar a la persona mejor posicionada para representar a este partido político como candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua

Previamente, Pérez Cuéllar expresó públicamente su intención de impugnar la designación de la candidatura de Juan Carlos Loera de la Rosa al considerar que la encuesta fue “cuchareada”.

En el escrito el senador, quien participó en el proceso como aspirante a candidato, pidió información para saber ¿cuáles fueron las solicitudes aprobadas?, y ¿cuáles fueron los 4 perfiles aprobados por la Comisión que tuvieron derecho a participar e las siguientes etapas del proceso de selección de candidato al cargo de gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua?

Además solicitó información precisa de ¿cuál fue la metodología utilizada?, el número de encuestados, la pregunta o preguntas realizadas, así como los resultados obtenidos de la encuesta y/o estudio de opinión que realizó la Comisión de Encuestas para determinar a la persona mejor posicionada para representar a Morena.

Expresó que solicitaba la anterior información debido a que participó como aspirante al cargo de gobernador y además en arras de salvaguardar su derecho político electoral de ser votado que se encuentra tutelado en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un día anterior y a través de su perfil de Facebook y transmisión en vivo, Pérez Cuéllar tuvo una plática con los usuarios de redes sociales en la que respondió preguntas y dio sus posicionamientos con base en su interés en revisar la encuesta y afirmó que era quien lideraba la tendencia de preferencia por sobre el exdelegado federal y Armando Cabada, actual presidente municipal de Juárez.

“Con motivo de los resultados que se dieron en el CEN de Morena, esta encuesta que nos presentaron no es comparable con las que se hicieron en el estado de Chihuahua. Insulta la inteligencia de los chihuahuenses. No acepto los resultados, no hay manera de defender esos resultados”, manifestó el senador.

Expresó que el resultado no tiene nada que ver con las encuestas que estuvieron realizando. “Por eso impugnaré”, manifestó.