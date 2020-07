Exige René Frías que Federación cumpla con demandas de maestros

Cortesía

Chihuahua.- El presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo, hizo un energético llamado, que respaldaron diputados de todos los partidos políticos, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que cumplan con el pago a los maestros federalizados.

Demandó a las autoridades locales para que cumplan con su obligación de realizar los trámites correspondientes con eficiencia para que se cumpla con el pago de salarios y prestaciones, así mismo suspendan temporalmente el evento virtual para la asignación de cambios de adscripción hasta que existan acuerdos que favorezcan a los trabajadores.

Los maestros federalizados se han manifestado por el respeto de sus derechos, ellos manifiestan que el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) no se ha aplicado debido a que en SEECH no han presentado de manera oportuna la documentación necesaria para que liberen los pagos.

Dijo que es inconcebible que 489 trabajadores no hayan recibido su pago por un error de esta naturaleza, que existan más de mil 600 docentes sin basificar, que 56 maestros con desempeño destacado no les entreguen el incentivo económico K1 y, peor aún, que no se respeten los acuerdos tripartitas que se lograron en mesas de trabajo anteriores.

“Por esto y muchos otros atropellos más exigimos a las autoridades educativas respeten los derechos de los trabajadores de la educación y refrendamos nuestro exhorto anterior en que pedimos se realicen cambios en la convocatoria para la asignación de cambios de adscripción, ya que consideramos a sus criterios como excesivos y violatorios a los derechos de los trabajadores de la educación”, explicó el también diputado del Partido Nueva Alianza (Panal).