Exige Sáenz Moriel al TSJ y a la FGE pague salario y retroactivos a sus trabajadores

Chihuahua.- La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marisela Sáenz Moriel, hizo un enérgico llamado al titular del Ejecutivo, Javier Corral Jurado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Héctor González, con la intención de que sea cubierto el retroactivo del salario a su personal de trabajadores.

En este sentido, la legisladora por el tricolor, dijo a los presentes que ha recibido quejas por parte del personal que labora la Fiscalía General del Estado provenientes de diferentes distritos y del Poder Judicial, en donde le exponen que hasta la fecha no les han cubierto el aumento de su salario retroactivo correspondiente al periodo de enero – junio de este año 2019, que se supone que en el mes de Junio debieron de habérselos pagado.

“Me manifestaban indignados, que a los trabajadores sindicalizados fueron los únicos que les habían pagado el retroactivo y que a ellos les habían dicho que no se los iban a pagar, porque no había presupuesto y que en caso de que se inconformaran no se los iban a permitir, amenazándolos con cambiarlos de plaza o en su defecto dar parte a asuntos internos”, denunció Sáenz Moriel.

Finalmente, la diputada reprobó que hicieran excepciones de pago a los trabajadores de estas dependencias al haber pagado a unos sí y apuros no, ya que todos tienen los mismos derechos y no deben de ser discriminados.