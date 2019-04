Exige UACJ esclarecer asesinato de alumna

Ciudad Juárez.- Una estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue asesinada la noche del viernes y su cuerpo localizado entre los arbustos de un parque público de la colonia Progresista, informó Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

La institución educativa, a través de Jesús Meza Vega, director de Comunicación Universitaria, lamentó el crimen de Dana Lizeth Lozano Chávez, de 18 años, y pidió a las autoridades “una investigación eficaz que les permita detener a quien haya sido responsable del homicidio y evitar riesgo para otras personas”.





Consterna crimen de estudiante de la UACJ

Dana era una alumna de excelencia, afirma director de ICSA

El hallazgo del cadáver fue reportado a las 23:07 horas del viernes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que dieron seguimiento a un reporte anónimo recibido al 911, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la corporación.

La víctima tenía cuatro semanas de embarazo. Como huellas externas de violencia presentó una herida por arma blanca en el cuello y la causa de muerte fue shock hipovolémico, derivado de laceración de arteria carótida, reveló la necropsia de ley.

Wendy Chávez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), descartó ayer que la estudiante del programa de licenciatura en Literatura Hispanomexicana sufriera una agresión sexual.

“La escena no revela móvil sexual, sin embargo lo tenemos como indeterminado”, dijo la fiscal la mañana del sábado.

La UACJ ofreció a la madre y abuela de Dana el apoyo psicológico, médico, legal y la cobertura de los gastos funerarios.

“Estamos muy consternados, Dana era una alumna de excelencia y nos sumamos a los reclamos que sabemos están haciendo nuestros estudiantes universitarios”, dijo Alonso Morales, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y quien tuvo acercamiento con la familia en duelo.

El docente recordó que Dana y su novio habían participado la mañana del viernes en el programa de reforestación como parte de la Sexta Semana de ICSA.

Para pagar sus estudios, Dana Lizeth empezó a trabajar desde hace dos semanas en el restaurante “Foro Café”, ubicado en Plaza Pejorza de la avenida Henry Dunant, casi esquina con Plutarco Elías Calles.

“Ella estaba sentada afuera junto con su novio. Él venía por ella y la esperaba para irse juntos”, dijo Alejandro Hernández, propietario del local comercial.

Susana Castañeda, encargada del negocio, dijo que Dana llegó el viernes a trabajar a su hora de entrada y saldría a las 12 de la noche.

Después de las 21:00 horas, Dana y su pareja sentimental estaban en el exterior del local platicando y ella le dijo a su novio que iría a comprar cigarros al Oxxo, tienda ubicada a escasos metros de distancia.

“Su novio le dijo que él iba, pero ella insistió y él se quedó afuera esperándola”, narró Hernández.

Agregó que pasaron como 15 minutos y Dana no llegaba.

“Él fue a buscarla porque se tardó mucho y no la encontró. Vino aquí y nos dijo, lo ayudamos a buscarla, luego vino la familia de Dana y estuvimos platicando con ellas”, narró el comerciante.

“Estamos todos muy consternados ante estos hechos, no es posible que esto esté pasando, yo tengo aquí a mi hija de la misma edad de Dana y más empleadas jovencitas. No es posible que ellas no puedan ir a la tienda seguras”, reprochó.





El crimen

El cuerpo fue localizado el viernes a las 23:07 horas por agentes municipales, casi hora y media después de que fue vista por última vez con vida en el exterior de su centro de trabajo.

Aunque la universitaria había desaparecido al menos hora y media antes, no fue reportada como ausente ante la FEM, dijo la fiscal Chávez.

El vocero de Seguridad Pública informó que según el reporte recibido en el 911, había un cadáver en el parque, por lo que los agentes preventivos acudieron a la colonia Progresista.

Tras confirmar el hallazgo, los policías dieron parte a los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Unidad de Homicidios de Mujeres por Razones de Género.

En el lugar preservaron la escena del crimen, donde estaba el cuerpo sin vida de una mujer de 1.65 metros de estatura, tez morena, cabello de colores rosa y azul, de complexión regular, dijo la vocera de la FEM.

La víctima vestía una blusa de cuadros rojos y negros y otra blusa con la leyenda “rock”, agregó.

El cuerpo fue abandonado a menos de 500 metros de la tienda de conveniencia a la que presuntamente acudió la víctima, así como de su centro de trabajo.

Aunque la Plaza Pejorza cuenta con cámaras de videovigilancia, éstas no están dirigidas hacia el restaurante ni a la tienda de conveniencia, según se observó en el lugar.





Sin móvil: FEM

El móvil del asesinato de la estudiante universitaria es reservado, ya que la mujer no sufrió agresión sexual y aunque le robaron su teléfono celular no se ha establecido que el motivo del ataque fuera el hurto del aparato telefónico, mismo que no ha sido localizado y se encuentra apagado.

“No podemos asegurar que el móvil sea estrictamente el robo, hasta que se avance en las investigaciones”, dijo la fiscal Wendy Chávez.

La FEM realizaba el rastreo de llamadas del aparato de telefonía celular y tras la identificación oficial del cadáver autorizó su salida del Servicio Médico Forense, se informó.