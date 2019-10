Exigen a la FGE esclarecer los casos

Chihuahua— El expresidente del Colegio de Abogados de Chihuahua, Óscar Castrejón Rivas, califico como “graves” las omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para atender, esclarecer y castigar los crímenes contra los abogados.

El también activista dijo sentirse molesto por el trabajo del fiscal César Peniche, que deja mucho que decir ante los ciudadanos, sobre todo por el desinterés para actuar ‘con todo el peso de la ley’ y detener a los responsables de los ataques.

“Hay un principio y todos somos buenos de entrada, a nadie nos deben descalificar o desacreditar por nuestro trabajo. La obligación de la autoridad es actuar de manera pronta e impartir justicia”, dijo.

Sobre los recientes crímenes de abogados en la frontera, apuntó que es muy lamentable que el titular de la FGE no reciba al gremio de los abogados ni siquiera en su despacho para escuchar y atender sus demandas.

“Los homicidios no se esclarecen por sí solos, no sabemos realmente qué pasa, ¿por qué no se investigan?, nosotros hemos pedido que la FGE atienda todos los casos de homicidio, pero hay una evidente omisión, pedimos y exigimos que se cree una fiscalía especial para atender e investigar los ataques que ha sufrido el gremio de los abogados”, abundó Castrejón Rivas.

Mencionó que en el anterior sexenio federal, llegó un oficio del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la Fiscalía de Chihuahua recibiera a los abogados locales, pero nunca se atendió por el actual gobierno panista.

Mencionó que incluso el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, no ha hecho lo propio y se hace de la ‘vista gorda’.