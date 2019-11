Exigen conocer a responsables de masacre

Chihuahua, Chih.- La familia LeBaron demandó saber quiénes cometieron la masacre contra nueve integrantes de la comunidad mormona en los límites entre Sonora y Chihuahua.

"Eso es más que nada lo que queremos, queremos saber quiénes fueron y que enfrenten consecuencias por lo que hicieron", señaló el activista Julián LeBaron, primo de Rhonita Miller, quien fue asesinada junto con sus cuatro hijos.

El lunes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que ya hay personas detenidas por la masacre a integrantes de las familias LeBaron y Langford en los límites de Sonora y Chihuahua.

Desde su punto de vista, no sólo los individuos que dispararon son los responsables de este crimen, también las instituciones.

"¿Cómo puede ser posible que los sicarios anden pa'arriba y pa'bajo sin que tenga conocimiento la Fiscalía?, por el amor de Dios", subrayó el activista.

"Todo mundo tiene conocimiento de lo que pasa aquí y esas personas pues trampan a sus anchas y en las buenas pues son amigos y defensores de la comunidad y luego de repente ocurre una tragedia, un desastre y pues ya de cierta manera hay una complicidad entre todos", aseveró.

"Yo espero que nos digan algo que nos haga sentido, que podamos entender cuando menos y que se sienta que no está ocultando ni protegiendo nada".

Incluso, recordó LeBaron, el pasado 4 de noviembre cuando ocurrió la masacre, le notificaron a las Fiscalías de Chihuahua y Sonora, las cuales, aseguró, no llegaron.

"¿Cómo puede ser posible que yo supe de este desastre cuando estaba en la ciudad de Chihuahua y yo llegué antes a esa escena del crimen?".

Por ello consideró que es una complicidad criminal si no por comisión, sí por omisión.

"Eventualmente yo creo que vamos a tener que aprender nosotros cómo lidiar con el crimen a nuestro al rededor y yo creo que lo más importante es que se esclarezca porque no se esclarece en ningún lado".

Alfonso Durazo no proporcionó más información sobre los detenidos.

"Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información, toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, como de la Fiscalía General de la República", señaló.

Durazo aseveró que los detenidos están "totalmente identificados", aunque no quiso revelar su número, identidades o el grupo criminal al que pertenecen.

Consultado LeBaron sobre los detenidos, dijo carecer de información.

"Yo no tengo nada de información en ese sentido, nada. Nada más de lo que él había dicho el jueves pasado de que había dos, tres detenidos", comentó el activista.

LeBaron mencionó que ha estado fuera durante los últimos días, por lo que dijo desconocer si a otros familiares inmediatos, como al padre de Rhonita, las autoridades les hayan informado, pero en su caso desconoce más datos sobre las investigaciones.

"Yo creo que si se esclarece este crimen, necesitamos un camino en donde la gente pueda acudir para que sea cierto lo que les están diciendo y que se encuentre a los responsables de una forma en la que fomente la confianza de que haya una rendición de cuentas".