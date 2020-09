Exigen discutir iniciativas a favor de la comunidad LGBT

El Diario

Ciudad Juárez.- Luego de que miembros de la comunidad trans se manifestaron al exterior de la Fiscalía General en la Zona Norte por el homicidio de la derechohumanista Mireya Rodríguez Lemus, exigirán al Congreso estatal discutir ante el Pleno iniciativas dirigidas a identidad de género que se mantienen en comisiones desde el año pasado.

“Lo que pasa es que los legisladores tienen miedo. Tenemos la iniciativa de matrimonio igualitario presentada desde el 17 de mayo del año pasado y jamás salió de comisiones, una propuesta de ley de identidad de género que no se analizó y no se presentó. Las iniciativas de diversidad sexual y protección de derechos de género los meten a la congeladora o se echan la pelotita unos a otros y no se discute nada”, apuntó Luis Mendoza, presidente del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual.

El activista consideró que faltan programas de prevención, así como programas de protección a quienes se dedican a defender las causas de este sector de la comunidad y que las autoridades no se deciden a poner sobre la mesa.

“Debemos urgir a los diputados a que nos cumplan las cosas de campaña que nos prometieron, no todo es matrimonio igualitario; ahora hay que hacer las propuestas a los candidatos que vengan, ser enérgicos en cuanto a que se protejan a las personas y puntual seguimiento a los casos”, agregó.

Mendoza adelantó que este sector debe exigir al legislativo estatal considerar la figura del transfeminicidio y que se incluya en una ley de género que no existe en Chihuahua. “Esta ley permitirá que se respete la identidad de género de las personas adecuada a la realidad, en la comunidad existe esa inconformidad”, comentó.

También pidió a las autoridades aplicar un protocolo de atención de las personas que laboran en las instancias de justicia, “nos topamos con funcionarios con una mente tan cerrada cuando la ley es clara en la expresión de género”, apuntó.

Durante la manifestación en Fiscalía el jueves, los manifestantes le entregaron una serie de peticiones por escrito al fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López en la que se le pidió modificar el Código Penal del Estado para tipificar los crímenes por prejuicio motivados por la orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales; reconocer y garantizar los derechos humanos de las comunidades trans y general de la población LGBT, modificar el Código Civil del Estado para reconocer la identidad legal de las personas trans y garantizar la vida e integridad de todas las trabajadoras sexuales transgénero y transexuales de Chihuahua.