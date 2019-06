Exigen extrabajadores de la minera Frisco les paguen utilidades del año pasado

Hidalgo del Parral.- Un grupo de ex trabajadores la minera Frisco, se manifestaron en las afueras de la empresa para exigir a la titular de recursos humanos se les liquide las utilidades que corresponden al 2018, sin embargo solo les han argumentado que no cuentan con liquidez para solventar tales prestaciones.



Los manifestantes señalaron que la mayoría fueron despedidos desde el mes de abril algunos con antigüedad laboral que van desde los 7 hasta los 15 años mismos que fueron liquidados conforme a la ley sin embargo les dejaron pendientes el pago de utilidades pero lamentablemente esta no se ha dado.



Señalaron que la encargada de recursos humanos no les ha querido dar la cara del porque no se les ha pagado a más de 120 ex trabajadores la utilidad y a los que están activos trabajando ya se les entrego.



Además expresaron su inconformidad porque acusan a la empresa de haberlos boletinado en otras empresas mineras, ya que han acudido a pedir trabajo y cuando saben que son ex trabajadores de esta empresa no les dan el trabajo.



Expresaron que le pedirán al Presidente Municipal Felipe Terrazas para que intervenga en este conflicto y que les ayude a que se les pague la utilidad ya que se les adeuda a cada trabajador cerca de 20 mil pesos.