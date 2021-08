Exigen justicia para Ale

Cortesía / La profesional de la salud mental

Ciudad Juárez— La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) analiza los videos del momento en el que una mujer de profesión psicóloga fue asesinada a balazos a las puertas de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Praderas de la Sierra, según se reportó.

A través de las redes sociales, familiares y amigos de la víctima exigen justicia por este hecho y crearon el hashtag #JusticiaparaAle.

Debido a que se cuenta con imágenes de los presuntos responsables, la FEM reportó avances importantes en la investigación.

El homicidio de quien fue identificada como Mariana Alejandra Pinto Carmona, ocurrió cerca de las 12:00 horas, en una casa de la calle Pradera de la Sinforosa número 8927, a pocos metros de la calle Praderas de Satevó, informó un agente de la Policía de Investigación perteneciente a la FEM.

Trascendió que la víctima era psicóloga y vivía con su esposo y un hijo de casi 10 años, este último se encontraba en el domicilio al momento que la asesinaron.

Se informó que recibió un solo balazo en el rostro y fue hallada entre dos autos y a menos de un metro de la puerta principal de la casa.

Se cuenta con imágenes de los agresores

Los investigadores cuentan con imágenes de dos hombres que se acercaron al portón metálico de la vivienda para llamar a la mujer, quien recibió el balazo al abrir la puerta.

En las imágenes captadas por cámaras de vigilancia de viviendas del sector, se aprecia un auto Nissan tipo Altima negro de donde bajan los sicarios y otra camioneta blanca donde se observan otros cómplices, señaló el agente investigador.

“Hoy una persona cobarde me arrebata de la vida a esa persona que siempre, desde que la conocí estuvo para mí incondicionalmente, me enseñó tantas cosas que me han hecho una mejor persona… sin embargo, hoy me despido de ella de la manera más cruel que te pueden arrebatar a una persona, pero pronto nos veremos y se hará justicia por ti y tu inocencia que este maldito cobarde te quitó en un par de segundos”, menciona una publicación en Facebook acompañada con una fotografía de la víctima y un moño negro.

Con este caso, suman 16 mujeres las que han sido asesinadas en lo que va de agosto, 124 en 2021, 11 de los cuales se determinó que son crímenes de género, de acuerdo a las cifras con las que cuenta la FEM. (