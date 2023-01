Exigen justicia para mujer atropellada en Santa Bárbara

Parral.- Familiares y amigos de la mujer muerta en un atropello en calles de Santa Bárbara, están exigiendo justicia a través de las redes sociales para dar con el paradero del responsable ya que escapó del lugar de los hechos.

“Justicia para mi madre Teresita”, persona que cometiste el atropello y huiste no puedo creer que no pudiste haberle dado auxilio y no te importo, que hay en tu corazón, vas a vivir con eso en tu conciencia lo que te reste de vida”, es una de las diversas publicaciones en exigencia de justicia en este caso.

Doña Teresa Sáenz Díaz de 64 años murió atropellada en calles de Santa Bárbara y el responsable escapó del lugar de los hechos y hasta el momento no han podido dar con su paradero .

Los hechos se registraron el pasado domingo en el cruce de las calles Santos Degollado y Ramón Corona de la Colonia Centro en Santa Bárbara, en donde localizaron heridas de gravedad a la sexagenaria quien presentaba golpes y traumatismos en diversas partes del cuerpo, lamentablemente minutos después murió la recibir atención médica.

Sus allegados están pidiendo cualquier información al respecto a los números de emergencia e incluso a través de las redes sociales.