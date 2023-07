Exigen justicia por muerte de bebé en clínica privada

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / La familia protesta afuera de la unidad médica

Ciudad Juárez.- Después de dos días de haber fallecido en la clínica Santa Clara, la familia de la recién nacida a quien llamarían Regina exige justicia.

Los reclamos para exigir justicia afuera de las instalaciones de la clínica por parte de familiares de Jania Vaquera y Mauricio Fernández, padres de la menor, no han sido suficientes para aminorar el dolor por la bebé que murió el pasado jueves en la madrugada, unos minutos después de que su madre dio a luz sola en las instalaciones, dijo Nathali Valtierra, cuñada de Jania.

Expuso que la madre fue internada a las 7:00 de la tarde del pasado miércoles por labor de parto, en donde la atendería la doctora Liliana Chaparro y un pediatra, pero la paciente dio a luz sola debido a que no se encontraban en ese momento, sólo había dos mujeres, de quienes desconoce si eran del personal médico.

“Queremos justicia, la niña lloró después de nacer, no se nos hace justo que no nos dejaran sacarlas para darle atención médica”, dijo Valtierra.

Explicó que luego de que se enteraron del suceso pidieron al personal que las dejara trasladar a otro hospital a ambas pacientes, pero se negaron debido a que les exigieron que pagaran 22 mil pesos para dejarlas salir, y la familia quebró el vidrio de la puerta para poder entrar y buscar a dónde llevarlas.

Mencionó que pidieron una ambulancia para trasladar a la bebé, pero en la clínica Unidad Médica les dijeron que ya había fallecido, mientras que a Jania la trasladaron al Femap, en donde se encuentra delicada de salud porque no le dieron atención médica.

“Estuvimos hablándole a la doctora para que nos diera la cara, pero ya no contestó, sólo nos dijeron que no había llegado porque hubo un accidente, y después ya no contestó”, dijo Valtierra.

Para conocer la versión de la clínica se consultó al personal, pero mencionaron que el asunto lo llevará el departamento jurídico, por lo que no pudieron dar información sobre los hechos y la doctora.

Por su parte, Nathali Valtierra, dijo que el día del incidente les comunicaron que no conocían a la doctora, que sólo sabían que había solicitado la renta para ese día. La doctora fue recomendada por parte de un médico de un hospital privado, del cual la familia no proporcionó su nombre completo.

El padre de la menor fallecida acudió ayer para interponer su denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE). Los restos de la menor fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, según comentó Valtierra.

Por su parte, Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía, informó que en relación al caso de un bebé sin vida en la clínica particular de la colonia Patria I, se está a la espera del resultado de la necropsia de ley que permita conocer la causa del fallecimiento y determinar lo conducente.