Exigen maestros a Pensiones montos abonados por instancias deudoras

Cortesía

Parral.- Una comisión de profesores encabezados por Braulio Solís ingresaron a las oficinas de Pensiones Civiles del Estado de manera violenta exigieron se les diera a conocer los montos que fueron abonados por algunas de las instancias deudoras a este instituto médico, situación que fue negada debido a las formas de la solicitud.

El subdirector la escuela secundaria 8366, Braulio Solís de nueva cuenta en horario laboral acudió a la dependencia y amagó a los funcionarios con tomar las oficinas de Pensiones Civiles del Estado en caso de no responder a un oficio que llevaban consigo.

A pesar de que el aguinaldo a estos profesores fue pagado como se anunció volvieron a cuestionar el pago, y exigieron conocer cuántos miles de millones de pesos fueron abonados a Pensiones Civiles del Estado.

Los manifestantes exigían hablar con el director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera, quien no se encontraba en el edificio y con frases como: "no nos cierren la puerta", "no más mentiras", "volveremos a tomar el edificio", entre otras los quejosos encabezados por Solís exigían conocer los montos abonados a este instituto médico.

Trabajadores de Pensiones Civiles del Estado, aseguraron que el profesor de una manera altanera, grosera e irrespetuosa irrumpió al edificio con las exigencias de hablar con el director del instituto.

Aseguraron que de no contestar el oficio entregado, el cual carecía de firmas volverían a tomar la dependencia y varias oficinas más.

Cabe destacar que el profesor Braulio Solís ha encabezado en numerosas ocasiones manifestaciones en horario laboral, además de haber sido reprobado en 2 ocasiones en el examen de ascenso.