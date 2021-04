Exigió revisión de su ensayo... y obtuvo la presidencia

El Diario de Chihuahua / Víctor Yuri Zapata Leos El Diario de Chihuahua / Víctor Yuri Zapata en la entrevista

Chihuahua— Víctor Yuri Zapata Leos fue designado ayer por el INE como presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para un período de siete años, después de haber solicitado revisión de su ensayo al no ser idóneo en primera ronda.

Ayer diez consejeros del INE votaron a favor de Yuri Zapata como el nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral durante la sesión realizada por el Consejo General de manera virtual; la segunda opción para ocupar la presidencia fue Christian Yaneth Zamarripa Gómez.

Luego de su designación, Zapata declaró en entrevista exclusiva para El Diario que el reto inmediato al asumir su cargo será lograr el éxito de una jornada electoral ya encaminada, que se desarrolla en medio de la pandemia de coronavirus, y garantizar que el resultado de las votaciones sea legítimo a través de la transparencia.

“Y luego pues que el resultado electoral sea cierto, sea legítimo, sea auténtico; que después de que las ciudadanas y ciudadanos de Chihuahua voten se cuenten de la manera más transparente y abierta los votos por las fórmulas y candidaturas que haya decidido la ciudadanía chihuahuense y que gane quien tenga esas mayorías”, dijo.

Esta “renovación extraordinaria de la presidencia”, recordó, se da luego del fallecimiento del titular de la presidencia del IEE, Arturo Meraz, quien, en palabras del instituto, habría sentado las bases y la preparación para este proceso electoral del 2020-2021, y posteriormente fuera sustituido por Claudia Espino como dirigente provisional.

“Lo que considero que tengo que aportar a esta institución, al dirigirla como presidente, es una coordinación, una colaboración, un trabajo en equipo, aportar al liderazgo del Consejo, de consejeras y consejeros que han venido trabajando durante este proceso electoral”, señaló Zapata.

“Continuar con los trabajos que en su momento había encaminado el propio consejero Meraz y actualmente la consejera provisional, la doctora ‘Cata’ Espino, quien ha hecho un trabajo muy consolidado con todo el personal del IEE, con las asambleas municipales, ahora que vamos a tener por primera vez asambleas distritales”, refirió.

Entonces, aclaró, “hay un trabajo muy avanzado pero sé que necesita obviamente un liderazgo y un acompañamiento en la última etapa de un órgano colegiado con la ausencia de un presidente”.

Dijo que la pandemia es también un tema de consideración que representó un reto, que, sin embargo, a nivel nacional e internacional ya se ha podido conciliar en procesos electorales en los que, como el de Chihuahua, es una responsabilidad para garantizar la salud de los votantes.

“Hemos visto ya ejemplos a nivel internacional de jornadas electorales en tiempos de pandemia y hemos advertido pues mucho aprendizaje para que la jornada se pueda realizar en la fecha constitucionalmente prevista, tomando las medidas necesarias para garantizar la salud de los y las votantes el día de la jornada”, expresó.

Remarcó que hay protocolos establecidos por el INE que han sido retomados y estudiados y aprobados por el propio Consejo Estatal del Instituto de Chihua-hua, para que los ciudadanos puedan ejercer su voto en las condiciones de protección a su salud.

Entonces, agregó, “esa etapa, como la etapa de las campañas, tienen que seguir siendo garantizadas ponderando tanto el ejercicio de participación política como la libertad de los partidos para realizar sus actos de campaña, pero protegiendo el derecho a la salud”.

En cuanto a la situación político-electoral que se vive en Chihuahua, consideró que cada proceso electoral representa novedades y nuevas experiencias, en este caso los actos de campaña en medio de esta crisis sanitaria, así como la innovación en modelos de participación política ante la imposibilidad de realizar reuniones masivas, como se realizaban antes.

Sin embargo, dijo que las propagandas que ahora se difunden en medios virtuales traen nuevos modelos de campaña, algunas de las cuales están siendo por primera vez señaladas o impugnadas por incumplimiento en la ley electoral.

“Me parece que el IEE debe ser muy oportuno en atender todas estas quejas y denuncias, ser vigilante como árbitro de que no se incumplan los principios de equidad y de legalidad que establecen la ley y la Constitución para el desahogo de los procesos electorales”, consideró Zapata.

Señaló que actualmente el IEE está ya consolidado para garantizar los principios de equidad para todos los participantes, con mayor participación ciudadana e institucionalización en este proceso que calificó como “complejo”.

“Este proceso que, como deben ser los procesos electorales, no podemos saber quién ganará la elección, eso tiene que ser lo incierto, lo cierto es que las reglas se cumplan y se hagan cumplir por las autoridades electorales”, expresó.

“Hoy hay instituciones muy consolidadas en los institutos, en los tribunales, que garantizan esa certeza, esa aplicación del Estado de Derecho, de la ley, para que lo único incierto sea el resultado que las ciudadanos y ciudadanas van a determinar el día de la jornada electoral”, mencionó.

Esto, indicó, sin dejar de lado que actualmente a nivel nacional se mantienen campañas de desacreditación a órganos como el INE, por parte de distintos actores políticos, lo que sin embargo consideró no es el caso de Chihuahua, pero que no estaría exento.

“Obviamente debe haber un respeto a la autoridad electoral, debe advertirse que es necesario que la autoridad electoral garantice esos principios de autonomía, independencia, objetividad y el señalamiento permanente a un árbitro. Pasa como en cualquier deporte, va desgastando el desarrollo de la propia contienda electoral”, dijo.

Mencionó que sería preferible que se admitiera que los órganos electorales son los facilitadores de las reglas, de que el proceso cumpla las reglas y se desahoguen de la mejor forma para todos.

“Los señalamientos al IEE no me parece que estén en ese grado, en el que se ha conducido el debate al INE, pero no estaría exento, por lo que el trabajo que le queda al instituto es evitar justamente ese tipo de señalamientos, conducirse como un árbitro neutral y objetivo que solamente interviene cuando advierte actos irregulares”, expresó.

Zapata Leos fue incluido por el INE para “competir” a la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua después de que el pasado 31 de marzo presentara un escrito para que la comisión de vinculación revisara el ensayo presentado el 20 de marzo, al considerar que era idóneo para pasar a la etapa de entrevista para dirigir al IEE.

Lo anterior de acuerdo con la convocatoria, la cual establece que después de publicar los resultados de los ensayos (30 de marzo), las personas aspirantes cuyo documento haya sido dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta las 18:00 horas del 31 de marzo de 2021, al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx, la revisión del mismo.

¿Quién es?

• Tiene una trayectoria de veinte años en el servicio público en distintas instancias y experiencia en órganos electorales

• Ha colaborado con el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda, en Gobierno del Estado y en la Secretaría de Finanzas y Administración

• Desde el 2006 ingresó a la materia electoral, en el TEE

• Ha sido actuario, secretario auxiliar, secretario de estudio y cuenta

• Posteriormente emigró al TSJ

• En 2015 participó en la convocatoria para la magistratura del TEE, por lo que fue designado magistrado, donde estuvo cinco años

• En enero del 2021 se incorporó al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa mientras llevaba a cabo el proceso de selección en la convocatoria para presidir el Instituto Estatal Electoral