Expolicías se burlan y se niegan a decir dónde están las víctimas: familiares

Cuauhtémoc.- Ricardo, una de las víctimas indirectas de la desaparición que imputan en contra de exjefes de la Policía Estatal, destacó la actitud burlona de parte de los imputados aún durante el juicio y que hasta el momento se niegan a decir dónde están las víctimas.

En su dicho, la víctima cita que en todo momento se ha negado el delito que ya se les comprobó, y destacó la “actitud burlona” de Jesús C. J. e Israel C. C.

“A pesar de que la sentencia está a punto de darse, no puede uno dejar de pensar en ello”, comentó.