Expone estudio mapa criminal en el estado

Tomada de Internet

El Cártel de Sinaloa mantiene presencia en 41 de los 67 municipios que conforman el estado, mientras que el Cártel de Juárez tiene presencia en 27 localidades, según el estudio “Presencia del Crimen Organizado en México”, elaborado por AC Consultores.

El documento, consultado en línea, refiere que a nivel nacional el Cártel Jalisco Nueva Generación es el que tiene mayor presencia en los municipios, con un total de 427 “presencias”, en diversos estados.

Mientras que Los Zetas ocupan el segundo lugar con 411 presencias y el Cártel de Sinaloa está en la tercera posición con 293 presencias en la república.

AC Consultores menciona que se define “presencia” del crimen organizado a la existencia identificada de un grupo criminal en un espacio determinado. También refiere que en esta investigación se analizaron informes de Sedena Leaks e informes oficiales publicados en medios de comunicación hasta enero de 2023.

En el apartado “Municipios con presencia del Crimen Organizado (CO) por partidos políticos que los gobiernan”, muestra que 331 localidades son gobernadas por Morena, 246 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 191 por Partido Acción Nacional (PAN), 82 por el Verde Ecologista (PVEM), 82 por Movimiento Ciudadano (PMC) y 62 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El resto, se divide en otras fuerzas políticas.

El análisis destaca que en Chihuahua el PRI gobierna 17 municipios con presencia del CO, el PAN 16, Morena cinco, Verde tres y PRD dos.

El Cártel de Sinaloa tiene presencia en 41 municipios, el de Juárez en 27, La Línea en 22, Los Chapitos en 17, Los Salazar en 14, Los Salgueiro en 11 y El Jaguar en 8.

Grupos como La Empresa, Los Mexicles, Los Artistas Asesinos y Los Aztecas, tienen presencia en municipios como Juárez, que tiene reportadas 12 organizaciones delictivas operando en su territorio, así como en Chihuahua, Ahumada, Janos y Ascensión.

Hay municipios como Meoqui y Rosales donde sólo tiene presencia el Cártel de Sinaloa, o Urique que tiene presencia solo del grupo Salazar.

El informe “Presencia del Crimen Organizado” fue presentado la semana pasada por AC Consultores, que preside Gustavo Rosas Hernández y que tiene como socio principal a Alberto Capella, así como la asociación civil Causa Común a cargo de María Elena Morena.

“Teníamos nociones de la presencia del crimen organizado en el país, pero la única certeza era hacer una medición con lo que tenemos disponible y tenemos diferencias con algunos otros diagnósticos que se han elaborado en el país, pero tratamos de hacer lo más sólido que pudiera ser auditable”, explicó Rosas Hernández, durante la presentación del estudio.

“No son organizaciones delictivas diferentes, puede ser que la misma organización delictiva tenga presencia en diversos municipios y varios estados”, explicó.

Dijo que la densidad criminal que se ha expandido en el país ha sido terrible.

“Creo que no se dimensiona, porque a la mejor no es glamoroso ni llamativo, porque finalmente la incidencia delictiva tiene una estabilidad relativa pero lo que no es igual es la sofisticación de las organizaciones, la penetración que tienen en la sociedad, en los cuerpos de seguridad y el propio gobierno, pero también la temeridad con la que ya están retando la autoridad del estado”, abundó.

Aseguró que el espacio que los grupos criminales están ganando, lo están perdiendo la sociedad y el estado.