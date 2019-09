'Extradición de Duarte no estuvo fundamentada'

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte desde Estados Unidos no se realizó adecuadamente, lo que habría entorpecido el proceso.

“Me comentaba el Secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada. O sea que cuando se presentó la solicitud al parecer no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y que eso estaba ocasionando que no se procediera”, aseguró el mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Si él está ofreciendo que está dispuesto a comparecer, la autoridad debe de actuar, es mi punto de vista, en el caso de relaciones exteriores ellos pueden informarnos de qué se trata. Se está pidiendo que se hagan bien los trámites de extradición”, agregó. Durante 2018, la SRE notificó al Departamento de Estado de EU sobre 11 órdenes de aprehensión contra el ex Gobernador priista, prófugo desde hace 2 años, con fines de extradición, pues es señalado por desvíos millonarios de recursos públicos.

Coincide Corral en extradición mal armada

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, coincidió en que fue inadecuada la petición que la otrora PGR hizo a Estados Unidos para extraditar al ex Mandatario estatal César Duarte, tal como lo reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La respuesta de Corral surgió ayer tras la culpa que el Primer Mandatario le hizo a la anterior Administración ministerial por no fundamentar correctamente la solicitud contra quien tiene varias órdenes por presuntos desvíos millonarios.

"Una vez presentados los casos penales, el equipo de PGR y Cancillería de entonces, por disposición de Ley, fueron los responsables del trámite, solicitud y seguimiento de la extradición, ya que las entidades federativas carecen de facultades para ello", dijo Corral a Reforma.

"Pronto nos percatamos del aletargado, opaco y desinteresado trámite que se le estaba dando a la extradición, incluida la orden de aprehensión por delito federal presentada por Fepade y el Doctor Santiago Nieto".

Corral Jurado externó su respaldo a las labores que actualmente realizan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cancillería respecto a este tema ligado al ex Gobernador priista.

"Se advierte en ellos un profundo conocimiento técnico, un compromiso institucional y una gran diligencia en los trámites", añadió, "lo que genera una enorme confianza en el pueblo de Chihuahua, de que ahora sí se lleven a cabo todas las acciones indispensables para la localización, captura y presentación ante los Tribunales".

El presidente López Obrador precisó que las actuales autoridades están realizando bien estos trámites para que César Duarte comparezca ante la justicia mexicana.

"Si él está ofreciendo que está dispuesto a comparecer, la autoridad debe de actuar, es mi punto de vista, en el caso de Relaciones Exteriores, ellos pueden informarnos de qué se trata. Se está pidiendo que se hagan bien los trámites de extradición".

Se presume que César Duarte radica en Estados Unidos desde hace dos años, cuando se fugó por al menos 11 órdenes de aprehensión en su contra por desvíos millonarios de recursos públicos.