Fabricó la FGE pruebas contra detenido

Chihuahua— La jueza Fabiola Dominguez Chavira, del Distrito Judicial Benito Juárez, decidió no vincular a proceso a Noé M.G. por el secuestro y asesinato del empresario menonita cometido la semana pasada en Cuauhtémoc debido a las múltiples inconsistencias en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Según una trascripción de lo dicho por la jueza, las pruebas presentadas apuntan a que se trató de una investigación tendenciosa contra el detenido.

Durante la audiencia por el secuestro y homicidio del empresario Abraham Harms Peters realizada entre el miércoles y jueves, el Ministerio Público no solamente no pudo demostrar que el detenido era el responsable del crimen, sino que había elementos para indicar la investigación estaba dirigida a afectar al detenido, indica el documento.

En la audiencia que se desarrolló sin la presencia de los medios de comunicación, la defensa de Noé M.G. informó que fue presentada una denuncia ante el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado debido a que los agentes que acudieron a la casa de Noé y de su hermano Jorge, para buscar evidencia contra el acusado, presuntamente hurtaron dos mil dólares, así como celulares y una tableta electrónica de la vivienda de Jorge, quien se desempeña como contador de varios empresarios de la región de Cuauhtémoc.

Durante la audiencia la defensa de Noé y Jorge M.G. expuso que la investigación de la Fiscalía desde un origen careció de sentido y que las pruebas en contra del detenido eran tendenciosas y en otros casos, inventadas. La narrativa de los hechos explicó que Jorge, contador del empresario lo citó en el restaurante en el que fue secuestrado, ya que se trata de un lugar que frecuentan periódicamente.

Dijo que el único elemento que tuvo la FGE fue que familiares del empresario les expresaron que en el lugar se vería con Jorge y Noé la mañana del 24 de junio, pero solamente se presentó Jorge, por lo que a partir de ese punto crearon su caso. La defensa mencionó que los agentes señalaron que la víctima había sido llevada en su propia camioneta y que todo indica que iba herida, la camioneta fue localizada con restos de sangre, y supuestamente la cambiaron a una camioneta Caravan.

Los agentes de la FGE señalaron que como parte las investigaciones siguieron a Noé hasta la casa en que se localizó el cuerpo del empresario la noche del martes 25, en donde supuestamente lo ejecutaron, pero la defensa mostró evidencia de que los agentes ministeriales fueron a la casa de Jorge en donde entraron por la fuerza y a la casa de Noé, rompiendo las cerraduras. Indicaron que durante esta detención se presume que Noé fue golpeado en varias ocasiones por lo que fue localizada una playera con restos de sangre en su casa.

Una de las inconsistencias señaladas por la juez es que según la investigación Jorge llegó a la Fiscalía en calidad de testigo la madrugada del 26, alrededor de las cero horas y de manera simultánea llegaron con Noé detenido. Pero mientras que Noé fue acusado, Jorge rindió una declaración de 17 horas, ya que salió del lugar hasta las cinco de la tarde, por lo que la defensa expuso que en realidad fue detenido para intimidarlo.

Según lo expuesto por el MP al detenido lo capturan en una casa de seguridad, en donde se supone que lo vieron bajar de un vehículo y que cuando abrió el portón de la cochera los agentes vieron la Caravan, por lo que decidieron acercarse, pero Noé sacó un arma por lo que entraron a la casa y encontraron el cuerpo del empresario.

Pero la versión de la defensa es que esto fue armado por el MP, ya que todo indica que el cuerpo fue colocado en esa casa pegado a un pared, ya que a pesar de que tenía una herida en la cabeza, no había rastros de sangre en la pared, es decir que el impacto de la bala no fue ahí, además de que en la camioneta en la que supuestamente lo trasladaron no había sangre, a pesar de que la camioneta que abandonaron se encontraron manchas grandes de sangre. Por lo que expuso que el cuerpo fue llevado a ese lugar luego de que fue ejecutado. Otro punto destacado fue que el arma que se supone tenía Noé, no fue la que utilizaron para matar al empresario.

La juez indicó que no existía evidencia para señalar la coautoría de Noé en el crimen, además de que la investigación parece dirigida para afectar al detenido y a quien se le arrestó en condiciones diferentes a las que informó el MP.

Pedirá Fiscalía orden de aprehensión

La Fiscalía dio a conocer que otra carpeta de investigación de secuestro se está integrando para solicitar la orden de aprehensión en contra de Noé M.G.

De acuerdo con el portavoz de la FGE, Carlos Huerta, la Unidad Antisecuestros cuenta con elementos de prueba y están próximos a solicitar una orden de aprehensión por el secuestro de un adulto de 70 años, en septiembre del año pasado.

En ese caso intervino otro empresario de la comunidad menonita que fue privado de la libertad en el exterior de un banco.