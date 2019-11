Facturar gastos a nombre de Gobierno del Estado es 'lavado de dinero’

Chihuahua, Chih.- El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Miguel Ángel Colunga, calificó de “lavado de dinero” que se pida a los padres de familia facturar gastos a nombre del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y Deporte, cuando se trata de recursos particulares de los propios progenitores.

Por lo anterior solicitó a la SEyD aclarar esa situación, porque no se sabe dónde están quedando los recursos justificados públicos.

De igual manera se pronunció por el que se elimine dicha práctica de la administración pública estatal.

El diputado Colunga mencionó que es muy lamentable que se pida a las asociaciones de Padres de Familia en cada escuela facturar los gastos de las cuotas de los propios padres a favor del Estado.

“Ese recurso no es público y no se puede hacer pasar como tal, no se puede justificar de esa manera, no corresponde, se tiene que aclarar toda esta situación por parte de la autoridad responsable”, dijo.

Explicó que fiscalmente se podría estar cometiendo un delito de evasión fiscal, lo cual es penalizado hasta con la cárcel a quien lo ordene o realice.

Dijo conocer de la denuncia que hizo la presidenta estatal de Padres de Familia, Patricia Estela Romo Chacón, en el sentido de que la SEyD está facturando de manera ilegal cantidades que van de los 50 mil hasta los tres millones y medio de pesos anuales por cada instancia educativa, todo de las aportaciones voluntarias que hacen los padres de familia.

Manifestó que pedirán que haya una respuesta de las autoridades estatales, ya que se trata de una actividad irregular e ilícita.