Falla Fiscalía y liberan a acusado de secuestro de menonita

Cuauhtémoc.- En una audiencia que comenzó el miércoles y concluyó a las 5:30 de este jueves, el Juez de garantía del Distrito Judicial Benito Juárez, determinó la no vinculación a proceso, y por ende puesta en libertad de Noé M.G., acusados del secuestro del empresario menonita Abraham Harms Peters.

Fue el Supremo Tribunal de Justicia quien confirmó dicha información de la no vinculación a proceso y de la hora en que concluyó dicha audiencia, luego de que por instrucciones del juez en turno, se determinó que dicha audiencia debía ser sin acceso a medios y público en general por la “consternación social” que pudiera generar el caso, según lo demandado por el Ministerio Público.

En esa primer audiencia de presentación, el Juez determinó que la Ley General de Protección a Víctimas establecía esta salvedad que contraviene el principio de publicidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por destacar que el caso provieste este tipo de protección a los denunciados.

En esa primer audiencia, se formuló la imputación de los hechos en donde se le acusó de haber planeado y pagado a dos cómplices oriundos del Estado de México quienes fueron videograbados en el acto de la privación de la libertad.

En el caso, se trascendió que el detenido es hermano de un reconocido Contador Público, y que en septiembre del año pasado, participó en el secuestro de otro menonita

A pesar de lo anterior y de otras pruebas que se presentaron para vincularlo al proceso de secuestro, el Juez de Garantía determinó que no existen los elementos suficientes para fincarle esta responsabilidad que se le imputa por lo que ordenó su liberación.

Abraham Harms Peters, fue secuestrado la mañana del lunes 24 de junio, en la ciudad de Cuauhtémoc, cuando iba a ingresar a un restaurante.

En redes sociales se publicó un video donde se aprecia el momento del rapto perpetrado por dos hombres armados, quienes agredieron físicamente al empresario para llevárselo en su propio vehículo.

Su cuerpo fue localizado sin vida el día 25 al interior de una casa de seguridad.