Falla sitio web de la CEDH

Ciudad Juárez.- El sitio web oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encuentra deshabilitado, sin razón aparente.

La página web cedhchihuahua.org.mx/wp muestra, al intentar entrar, el error 404 y la leyenda “Not Found. The resource requested could not be found on this server!”.

Hasta el memento la Comisión no ha emitido ningún posicionamiento con información sobre la caída de su sitio, que no permite la consulta de recomendaciones o cualquier otra información relativa al organismo garante del estado de Chihuahua.

Según lo que se observa, el servidor es sostenido por “LiteSpeed Web”.

Personal de sistemas se encuentra revisando lo ocurrido para determinar la fuente de la falla.