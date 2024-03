Fallas en aduanas son cada semana

Ciudad Juárez.- Las fallas en los sistemas tanto de la aduana mexicana como de la estadounidense se registran al menos una vez por semana y eso genera pérdidas económicas al comercio exterior, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

“Hay muchas fallas de intermitencia, o sea que está lento el sistema, se cae en ratitos, hay picos pero es muy normal que al menos una vez por semana, ya sea en la aduana mexicana o en la americana, porque también ellos traen sus problemas de conectividad o de infraestructura”, mencionó. Esto se debe, consideró, a que los gobiernos de ambos países no han invertido lo suficiente para su buen funcionamiento.

“Siempre he dicho que Washington y la Ciudad de México no ven a la frontera porque ese es un problema que existe y no nada más en Juárez y El Paso, en todas las fronteras es un problema”, mencionó.

A esto se suma que tampoco se cuenta con el personal suficiente ni la infraestructura física, ya que la última rehabilitación que se le hizo al puente internacional Zaragoza fue hace 10 años, señaló.

Sotelo Suárez dijo que cuando las aduanas funcionan normalmente no hay líneas y todo se entrega a tiempo.

“Yo sí creo que no se le está dando el mantenimiento correspondiente a los sistemas viejos que tenemos en las aduanas y no se han modernizado, y en lo personal yo veo con preocupación que en esta administración federal no se le invierta tampoco a eso, sí es más recurrente”, añadió.

El martes el sistema de la Aduana Mexicana estuvo caído de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde por un corte de energía en plataforma, según informó la Agencia Nacional de Aduanas en un comunicado de prensa.

“Situaciones como la del martes, que definitivamente creo yo que no era problema de la Aduana, sino de la infraestructura que se creó para darle el abastecimiento de electricidad”, indicó Sotelo Suárez.

Sin embargo, el reporte de daños se desconoce porque durante la mañana es poca la mercancía que cruza.

“Correr una empresa de transporte como cualquier negocio tiene un costo. Tenemos que generar el ingreso suficiente para que pague con esto, pero si un vehículo puede hacer cuatro o cinco cruces diarios y lo paramos cuatro horas, ya hicimos nada más tres, ahí le pega directamente al transportista, al agente aduanal porque hace menos pedimentos y para la industria es peor”, refirió.

Dijo que todo este incremento en los costos, hace que una frontera sea menos competitiva.