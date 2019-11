Fallece trabajador de la Scop en Guerrero por atropello

Guerrero.- Un hombre falleció este lunes en el llamado entronque San Pedro por atropello, compañeros de trabajo denunciaron que además de la falta de pagos, no se entregaron chalecos para identificarlos.

Personal de Investigación de la Fiscalía de distrito zona occidente que acudió al lugar, informó que tuvo a la vista el cuerpo de un masculino a un lado de una camioneta de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El hombre fue embestido por el conductor de una camioneta Chevrolet, color guinda, modelo 1999 que era conducida por Luis Alberto G. C., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La persona fallecida fue identificada como Sigifredo A. R de 46 años de edad y con domicilio en Matachi, empleado de SCOP quien fue embestido de manera accidental según el reporte de hechos.

Para este martes, personal de la Scop en Cuauhtémoc mencionó que no se entregaron los equipos para hacerlos visibles, además de la falta de pagos que dijeron, no se han cumplimentado por parte de la dependencia.