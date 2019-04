Fallecen al menos cuatro durante los días santos 

Chihuahua.- Al menos cuatro personas perdieron la vida en la entidad durante los Días Santos, desde el jueves hasta el domingo, derivado de accidentes carreteros o al ingresar a los cuerpos de agua para lo que no se tomaron las debidas precauciones, según información preliminar de la coordinación estatal de Protección Civil.

Aunque el día jueves hubo saldo blanco, fue durante el viernes cuando un menor de edad, de apenas 14 años falleció al caer de la camioneta en la que viajaba arriba del capacete, al momento en que el conductor volanteó intempestivamente el vehículo para evitar golpear al ganado que se atravesó en la carretera que conduce de la localidad de La Regina, municipio de Julimes, a la ciudad de Meoqui.

Familiares que viajaban en la misma unidad levantaron al muchacho, lo subieron de nuevo a la troca y lo llevaron a toda prisa a la Cruz Roja de Meoqui, pero lamentablemente perdió la vida antes de ser atendido.

Mientras tanto en distintos hechos, un joven perdió la vida ahogado en una presa de acceso restringido en Plomosas y que se encuentra detrás de una mina.

Fueron tres jóvenes los que ingresaron a este cuerpo de agua privado en donde al no ser un lugar público o turístico, no había operativo de seguridad, así pues se metieron a nadar, por lo que uno de ellos ya no pudo salir a la superficie.

Posteriormente el día sábado en el municipio de Janos otro joven perdió la vida al introducirse en un cuerpo de agua, aparentemente en un estado inconveniente, por lo que perdió la vida por sumersión sin que los intentos por reanimarlo dieran resultados.

Ese mismo sábado una mujer de 51 años perdió la vida derivado de una volcadura en el entronque Coyame-Benavides, de la carretera que conduce de Aldama a Ojinaga, luego de que perdiera el control del vehículo en el que viajaba con cuatro personas más, entre ellas una mujer embarazada y quienes resultaron lesionados. Con estos lamentables decesos terminaron los días santos de asueto.

Se trata de la mitad de las pérdidas humanas del mismo periodo del año anterior que culminaron en ocho, según archivos periodísticos de los reportes oficiales. Por lo anterior la Coordinación Estatal de Protección Civil reitera a quienes aún aprovecharán la siguiente semana de vacaciones, sobre todo estudiantes, a tomar las medidas pertinentes al momento de viajar en carretera, para evitar el uso del celular, los excesos de velocidad, así como la ingesta de bebidas alcohólicas, también en el caso de ingresar a nadar en balnearios y evitar hacerlo en presas o sitios no permitidos.