Falló Corral, coinciden Brenda, Maru y Loera

El gobierno de Javier Corral le falló a Chihuahua, coincidieron ante un cuestionario de El Diario los candidatos al Ejecutivo estatal Brenda Ríos Prieto, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, Partido del Trabajo y Alianza Ciudadana; y María Eugenia Campos Galván, de la alianza entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Los aspirantes respondieron a 12 preguntas de este medio sobre temas de seguridad, finanzas, obras públicas, salud y gobierno.

Seguridad

1. ¿Cuáles son sus principales propuestas para combatir la incidencia de asesinatos en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez?

Brenda Ríos

La incidencia delictiva del estado y particularmente de Ciudad Juárez es efecto del mal manejo de políticas de seguridad. Tenemos las cifras en las manos, la 4T se proyecta en los más de 3 mil homicidios dolosos donde la mitad de estas “cifras”, porque hablamos de seres humanos, están vinculadas a la delincuencia organizada.

Encabezaré un gobierno con alta capacidad política y administrativa que busque desde el inicio la alianza no sólo con el Gobierno federal, sino con los cuerpos legislativos y judiciales. Mesas de investigación y análisis con autoridades municipales, cuerpos colegiados, organizaciones de la sociedad civil y expertos en materia criminal nos permitirán avanzar en estrategias bien definidas en el combate de la violencia.

Juan Carlos Loera

Instalaremos mesas de construcción de la paz en los 67 municipios; duplicaremos la fuerza policial, dotándola de patrullas, cámaras anticorrupción y dispositivos móviles para atender denuncias en tiempo real. Diseñaremos un Sistema de Seguridad Territorial Conjunto y ampliaremos los sistemas de videovigilancia en zonas con incidencia delictiva.

María Eugenia Campos

Tenemos que generar un entorno más seguro y pacífico para todos y revertir la preocupante cifra de 2 mil 295 homicidios en el estado en 2020.

Instalaremos la Plataforma Escudo en las 13 zonas prioritarias en seguridad. Además crearemos centros de Respuesta Inmediata para que ambulancias, patrullas y bomberos estén siempre cerca de tu familia, y llevaremos a todo el estado programas de prevención como Mi colonia es mi casa y la Policía escolar.

2. ¿Cuáles para erradicar el feminicidio?

Brenda Ríos

La ola de feminicidios que ha azotado a la ciudad en los últimos años, posicionó en 2020 a Ciudad Juárez como la ciudad con más asesinatos de mujeres en el país, con 159 casos. La tendencia se mantiene en niveles preocupantes. Tan sólo en el arranque del año, entre enero y febrero, 30 mujeres fueron víctimas de homicidio, de acuerdo con el último reporte de la FGE.

Se necesita que la capacitación y sensibilización para el personal de las fiscalías y juzgados se haga efectiva, que la significación de la violencia contra las mujeres, la violencia de género quedé totalmente asimilada; deben aprender a tratar y atender a la víctima, considerar el homicidio de toda mujer como feminicidio desde el inicio de cualquier investigación. Así, el personal responsable iniciaría con una lista a descartar de características y circunstancias que vayan indicando que no se trata de un feminicidio.

Y sobre todo, desarrollar programas y una eficiente estrategia de comunicación que logre influir en la conciencia ciudadana sobre lo que es y lo que significa en términos sociales la violencia contra las mujeres.

Juan Carlos Loera

Con una perspectiva integral, promoveremos la igualdad sustantiva fortaleciendo los organismos e instituciones dedicadas a proteger los derechos de las mujeres y las niñas, para garantizarles una vida libre de violencias. Daremos cumplimiento a la resolución de la CIDH, que ordenó una serie de medidas de reparación del daño y para la no repetición.

María Eugenia Campos

Quiero mujeres sanas, quiero mujeres que vivan y que vivan en paz. Por eso, una prioridad de mi gobierno será atender, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Llevaremos a cada rincón el Escuadrón Rosa, con policía especializada en atención a mujeres víctimas de violencia familiar, y llevaremos unidades de la Fiscalía Especializada de la Mujer a cada una de las principales cabeceras municipales.

3. ¿Cuáles para enfrentar el aumento de la violencia intrafamiliar?

Brenda Ríos

En mi gobierno proponemos fortalecer la red estatal de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y sus hijos, y buscar que regresen los recursos para que puedan operar, así como una línea directa de atención a víctimas.

Una coordinación interinstitucional que construya políticas psicosociales para la prevención, atención y mitigación de la violencia familiar y contra las mujeres a través de una amplia coordinación desde la Secretaría de Salud. Atender la violencia desde la mirada de la salud pública como un asunto de enfermedad y no sólo de delitos y policías.

Juan Carlos Loera

Estableceremos un sistema de coordinación de las instituciones que brindan auxilio y asesoría jurídica a las víctimas de violencia. Se fortalecerá el modelo y marco jurídico de los centros de Justicia para las Mujeres, el Tribunal Especializado en Violencia de Género y los centros de Justicia.

María Eugenia Campos

Creación de la Secretaría de la Familia, para atender de manera integral la problemática de la familia, con programas que cambien de manera directa las situaciones de vulnerabilidad de los integrantes de las familias, abonando a la reconstrucción del tejido social.

Reforzaremos a la Fiscalía Especializada de la Mujer, con suficiente personal preparado para que el seguimiento a casos se dé de una manera profesional y oportuna.

Finanzas

4. ¿Cuál es su propuesta para enfrentar el déficit que arrastra la entidad? ¿Conoce montos?

Brenda Ríos

Lo que nos debe preocupar es lo que les dejamos a las siguientes generaciones y por qué es justificable que en este momento dejemos que la deuda crezca, para qué se está gastando, si no mejora la vida de los chihuahuenses. Es importante que el diseño de políticas se desarrolle bajo principios de eficiencia y equidad. Cuánto cuesta mantener la deuda y quiénes terminarían absorbiendo y saldando la mayor carga fiscal de la misma.

Juan Carlos Loera

Chihuahua tiene una deuda superior a los 60 mil millones de pesos; en diez años la deuda se multiplicó más de siete veces. Para que haya reactivación económica debemos rescatar las finanzas públicas, con la revisión cuidadosa del presupuesto, políticas de austeridad, la venta de activos excedentes e impulso a la inversión privada.

María Eugenia Campos

Conocemos a fondo el estado actual de las finanzas públicas (y su deuda de más de 45 mil millones de pesos). Lo primero para enfrentar el déficit es reestructurar la deuda.

5. ¿Recurrirá a créditos de corto plazo?

Brenda Ríos

Esas decisiones deben estar fundadas y motivadas, además de que no sólo es una decisión unilateral, pues la deuda pública debe ser validada por el órgano correspondiente.

Juan Carlos Loera

No. Nuestra intención es reestructurar la deuda. Buscaremos ampliar las aportaciones a través de una estrategia de gestión de finanzas públicas apoyada en la cercanía con el Gobierno federal.

María Eugenia Campos

La solicitud de créditos a corto plazo dependerá de cómo cumpla la administración actual con su responsabilidad de cubrir los compromisos y deuda contraída y dejar flujo en caja para concluir el año fiscal responsablemente con proveedores y empleados.

6. ¿Recurrirá a créditos de largo plazo?

Brenda Ríos

Esta decisión la tomaría en situaciones estrictamente indispensables, siempre y cuando se trate de una contingencia y ponga en riesgo muy alto la situación del estado.

Juan Carlos Loera

No. La deuda de largo plazo resulta más onerosa para las finanzas públicas y compromete el bienestar de las generaciones futuras.

María Eugenia Campos

Nuestra estrategia es liberar flujo y recursos mediante reestructuraciones, mayor crecimiento e inversiones de fuentes alternativas. Deseablemente eso nos permitirá enfrentar los compromisos sin requerir de más endeudamiento a largo plazo.

7. ¿Realizará un programa de austeridad? (En caso de que la respuesta sea sí, especificar en qué consistirá el programa)

Brenda Ríos

El desbalance presupuestario es la diferencia entre los ingresos estimados por la Ley de Ingresos de la Federación y el gasto aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Su resultado es un flujo y se está en déficit cuando las salidas son mayores a las entradas, o en superávit si es al revés.

En mi opinión una de las peores cosas que nos podría suceder es quedarnos con las reformas actuales, que son relativamente chiquitas muy por el lado tributario; vamos a suponer que se abre el espacio fiscal y de repente nos vamos a sentir que hay oxígeno en nuestro sistema fiscal, que se puede terminar bien la administración, pero con las estadísticas que se cuentan, solamente tomando en cuenta pensiones lo absorbería, lo que nos llevaría a ya nomás reformas fiscales y esto nos podrían meter en dos tipos de problemas: uno de ellos es una presión cada vez mayor a estar cuadrando esto con déficit, incluso con déficit primarios, y es lo que nos pone en el escenario de una deuda pública creciente. Insisto, no es un pronóstico. La otra es que con cierto nivel de responsabilidad fiscal, el Gobierno decida estar cuadrando presupuestos, cuidando no generar déficit; se estaría comiendo cada vez más gasto público a niveles intolerables y pudiera ocurrir que se generara un abandono del estado en una serie de funciones, porque estaría en la posición de “tengo que cuidar una serie de compromisos”, y esto puede ser particularmente grave en rubros como salud, educación e infraestructura.

Juan Carlos Loera

El programa de austeridad será clave para las finanzas del Gobierno. Incluirá una reestructuración transparente y responsable de la deuda, reducción del déficit presupuestario, disminución del gasto corriente, optimizando la eficiencia del aparato gubernamental, y ejercicios modernos de vigilancia del gasto para erradicar el robo de los recursos públicos.

María Eugenia Campos

Hemos fijado rutas alternativas para dinamizar el crecimiento de las regiones. Tendremos un gobierno eficiente y efectivo, de gran disciplina en el gasto, y conjuntaremos esfuerzos con los sectores académico, productivo y sociedad civil para alcanzar niveles más altos de desarrollo, como corresponde a un gran estado, como Chihuahua.

Obra Pública

8. En caso de que el Gobierno del Estado deje obras sin concluir en Ciudad Juárez, como la segunda parte del BRT, ¿qué hará al respecto su administración?

Brenda Ríos

Por supuesto, mi gobierno retomaría todas esas obras que están afectando a Ciudad Juárez como el BRT. Los proyectos se retomarían desde cero, fijando estrategias con profesionales y de la mano de la sociedad organizada.

Destinar el recurso y el seguimiento de todas las obras inconclusas en coordinación con la Federación.

Juan Carlos Loera

Proyectos como el BRT o los pasos a desnivel deben concluirse, con el compromiso de que mejoren sustantivamente la movilidad. Consultaremos a la ciudadanía, revisaremos los proyectos en curso y se harán las correcciones necesarias. Apoyaremos la iniciativa de Ley de Responsabilidad de Término de Obra para que no haya obras inconclusas ni se hereden compromisos a otras administraciones.

María Eugenia Campos

En mi gobierno la obra pública será realizada con responsabilidad, con planeación, en diálogo con la ciudadanía y con los expertos.

Haré obra pública útil donde se necesite y conforme a las prioridades que las distintas comunidades señalen.

9. ¿Cuáles serán las principales obras para Juárez?

Brenda Ríos

Juárez ya ha sido víctima de la especulación de la tierra desde el arribo de la maquila. La ciudad se ha diseñado a capricho de los dueños de la tierra y ello es causante de los fenómenos que hoy agobian a sus residentes: inseguridad, transporte, alumbrado, escuelas, hospitales, parques… Necesitamos ser prácticos, efectivos e inmediatos. La ciudad necesita revitalizar su Centro Histórico y antiguos corredores comerciales y ello implica obra pública, remodelación, rediseño urbano… El poniente sigue con obra inconclusa. Se construyó el Camino Real sin conectar vialidades con toda la zona. Es necesario intervenir con ingeniería inteligente y funcional. Y desde luego construir parques y centros recreativos para nuestros infantes y jóvenes. Me refiero a cuatro grandes parques temáticos, conjuntos que impacten en el desarrollo y vida de los juarenses.

Juan Carlos Loera

Impulsaremos la modernización de cruces fronterizos, gestionando apoyos para proyectos como el puerto logístico Siglo XXI. En acuerdo con los gobiernos federal y municipal, trabajaremos en la pavimentación, alumbrado público, agua potable y drenaje, mejora de la imagen urbana, recuperar vivienda abandonada y mejorar la ocupada, y diversificar la movilidad urbana con opciones de vías para peatones, bicicletas y automóviles.

María Eugenia Campos

Entre otras obras que se han analizado está la terminación del Hospital de Especialidades, la pavimentación permanente, la rehabilitación de puentes fronterizos, desde luego construcción del centro de convenciones, parques para personas con limitaciones de movilidad y para adultos mayores, entre otras. Pero, nuevamente, la prioridad de las obras será definida en conjunto con la sociedad juarense.

Salud

10. ¿Cómo enfrentará la pandemia y pospandemia?

Brenda Ríos

Las estrategias en políticas de salud deben ser claras ante el panorama de pandemia por el que atraviesa el país. La coordinación con el Gobierno federal es esencial para el combate a la expansión del Covid-19.

En mi gobierno se proveerá de infraestructura hospitalaria, respiradores, camas y un centro especial para atender solo a pacientes Covid-19.

Brigadas de prevención en las zonas más marginadas del estado y políticas sanitarias dentro de las escuelas, para educar a nuestros jóvenes en temas pandémicos.

Juan Carlos Loera

Nos aseguraremos de que toda la población del estado sea vacunada contra el Covid-19. Reactivaremos la infraestructura médica y las acciones de prevención, con más atención médica, disponibilidad de medicamentos, un modelo de inteligencia sanitaria para enfrentar las epidemias, Brigadas Médicas de Atención Primaria en municipios marginados e incorporación de los Servicios de Salud estatales al Insabi.

María Eugenia Campos

El manejo de la pandemia por parte del gobierno de la 4T ha sido un desastre. Y el manejo del semáforo por parte de la autoridad estatal tampoco ha ayudado mucho. Habremos de darle un manejo distinto, desde el primer día de mi administración.

Tenemos definidas acciones para la reactivación económica, como lo son un fondo para impulso a Pymes, una red de centros de apoyo integral a pequeños negocios, entre otras.

Programa de impulso al desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de fruticultura a través de acciones que ayuden en la consecución de apoyos económicos y de capacitación para los sectores.

Gobierno

11. ¿Cuál es su evaluación sobre el actual gobierno de Javier Corral?

Brenda Ríos

Durante su campaña política, el actual gobernador prometió varias cosas. La primera, justicia; la segunda, obra pública ajena a intereses de grupos económicos; la tercera, mayor seguridad y neutralizar a las organizaciones criminales, mejoras para Ciudad Juárez y un sinfín de actos que terminaron por convencer al electorado y por decepcionarlo al grado de ser el peor gobernante evaluado del país. No necesito calificar lo que los propios chihuahuenses han hecho de manera rotunda.

Juan Carlos Loera

Duarte dejó una herencia de corrupción y despilfarro que endeudó al estado por décadas. Esa deuda creció por la ineficiencia, insensibilidad y frivolidad con que el gobierno de Corral manejó los recursos públicos. No escuchó las demandas de la población. Ha evadido temas relevantes, e incluso alimentó un conflicto que pudo generar un problema internacional, al mostrarse reticente a cumplir con el acuerdo internacional de distribución de agua firmado en 1944.

María Eugenia Campos

Mi opinión es que se dejan inconclusos diversos aspectos fundamentales de una administración estatal efectiva, cercana a la gente, tales como la reestructuración integral de la deuda, y obras públicas, entre otros.

12. ¿Le falló el actual gobernador a Chihuahua? Si la respuesta es sí, ¿en qué?

Brenda Ríos

Falló en todo. Comencemos por los tres puntos que mayor preocupación generan en la población: corrupción, economía y seguridad. No tenemos un Gobierno impoluto, por más que se afane en afirmar lo contrario Javier Corral. La economía de los chihuahuenses es crítica, está comprometida además por el endeudamiento irresponsable al que nos llevó este gobierno. Y de seguridad no hay nada para presumir cuando se han cometido más de once mil asesinatos y se mantienen las líneas rojas en robo, asalto, extorsión, violencia intrafamiliar e impunidad.

Juan Carlos Loera

Considero que sí le falló al pueblo de Chihua-hua. A pesar de que el gobierno actual operó en circunstancias adversas, es importante señalar que no supo o le faltó voluntad para enfrentarlas.

María Eugenia Campos

Creo que les falló a los chihuahuenses que creyeron y apostaron por él y al término de los cinco años prevalece una sensación de insatisfacción y de deber no cumplido por el actual Gobierno estatal.

