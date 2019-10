Fallo negativo a Estancias Infantiles denotaría intromisión

Parral.- Esta es una decisión muy importante, creo que el pueblo de México necesita una respuesta clara, saber quién se pronunció y en qué sentido lo hizo, no a través de una sala que sólo dará a conocer la resolución a favor o en contra, por solo cinco ministros de los once que integran el Pleno.

Así lo expresó el Alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, en la ciudad de Chihuahua al ser entrevistado por medios estatales en torno a la respuesta que se espera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este miércoles 9 de octubre, en que se habrá de resolver la Controversia constitucional de Estancias Infantiles que interpuso Parral en febrero pasado, ante el recorte del presupuesto al programa.

Los Comunicadores plantearon al Edil la posibilidad de una respuesta negativa por parte de la SCJN, por lo que, Alfredo Lozoya, fue claro al señalar que la Suprema Corte es el máximo Tribunal de la Nación, por lo que su respuesta sería la última palabra en el ámbito legal, de tal modo que la próxima instancia a tocar serían los Tribunales Internacionales donde se iría de la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que a ellos no se les aceptó una recomendación y ya han llevado el tema ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Alcalde confirmó que la primera instancia que se abordaría sería la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que tuviera conocimiento del problema que enfrentan más de 300 mil niñas y niños y sus madres y padres trabajadores.

Lozoya Santillán, coincidió con los comunicadores en que una decisión desfavorable por parte del Máximo órgano de Justicia, más allá de solo afectar a la niñez mexicana, se traduciría en un flagrante atentado a la autonomía de los Órganos Constitucionales Autónomos como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una evidente y clara intromisión del Ejecutivo Federal en lo que está pasando a su interior, lo cual sería desastroso para la democracia Nacional.

Lozoya Santillán, confirmó que una decisión no favorable obligaría al Municipio a buscar estrategias económicas para no desamparar los próximos dos años la operación de las Estancias Infantiles de Parral, afrontando un compromiso enorme como lo han hecho otros Municipios del Estado, ya que en lo particular se requiere de al menos 3 millones de pesos para que subsista el cuidado y seguridad adecuados para los 220 niñas y niños, y acotó, resultaría inhumano cerrar las nueve Estancias Infantiles de Parral.