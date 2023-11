‘Faltan mil choferes para tráileres’

Ciudad Juárez.- En esta ciudad hacen falta aproximadamente mil choferes de transporte de carga y esto se debe a que, aunque el trabajo es bien remunerado aquí, los operadores prefieren irse a Estados Unidos, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

Este déficit es el que se ha mantenido durante todo el año.

Sotelo hizo referencia a un estudio que se realizó a nivel nacional en el que se estima que el déficit de choferes va a ir creciendo en los próximos años.

El análisis realizado por la Organización Internacional para el Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés), refiere que el problema de escasez de operadores de transporte de carga en México se agravará para el 2028, al pasar de 56 mil conductores que actualmente no pueden cubrir el sector a 106 mil en ese año, un alza de 89 por ciento en menos de cinco años.

A nivel mundial, revela que hay una escasez de 3 millones de choferes y esa cifra aumentará a más de 7 millones para el 2028.

“Tenemos que tomar en cuenta que la competencia es con Estados Unidos, los choferes se están yendo.

Trabajar allá, aunque ciertamente lo están haciendo de una manera ilegal, que los están soportando las autoridades norteamericanas, de todos modos ellos se están yendo porque las condiciones generales son mejores que en México”, dijo Sotelo, en cuanto a la problemática en esta ciudad.

Afirmó que además de que los sueldos del otro lado de la frontera son más competentes, la infraestructura carretera es mejor, y sobre todo la seguridad.

“¿Cómo no se van a ir a Estados Unidos si allá no hay asaltos, si allá no tienen el riesgo de ser lesionados? Entonces, por eso se prevé que nos va a estar ganando los operadores, aunque vayan a trabajar de manera ilegal”, añadió.

Ante esto, dijo que sería necesario que las empresas estadounidenses puedan legalizar la situación laboral de los operadores mexicanos, como lo hacen con quienes llegan de otras partes del mundo.

“En Ciudad Juárez yo creo que hay un déficit de poco más de mil operadores que se han ido y que no los hemos podido reemplazar, o que hemos reemplazado a varios, pero traemos un déficit y el futuro, no nada más en México, en Estados Unidos e Incluso en Europa, cada día va a ser más difícil poder convencer a los operadores de que hagan ese trabajo”, refirió.

En Juárez, el Cast Conalep capacita a quienes quieren realizar una carrera técnica como choferes de quinta rueda, y los canaliza a las empresas para que puedan colocarse en el área laboral.

Sotelo dijo que el programa ha tenido buena respuesta, ya que al mes salen entre 60 y 80 aspirantes a operadores, además de que se les tramita su licencia federal durante las seis semanas de capacitación.

“Es un semillero de gente que quiere trabajar como operador, nos lleva unos meses más de práctica para que puedan salir a la calle para desempeñar su trabajo. Sí ayuda, pero hace falta mucha más gente, que aunque es un trabajo muy bien pagado, también es un trabajo muy duro y de mucha responsabilidad”, comentó.

El presidente de transportistas insistió: 'Trabajar allá, aunque ciertamente lo están haciendo de una manera ilegal, que los están soportando las autoridades americanas, de todos modos ellos se están yendo porque las condiciones generales son mejores que en México'.