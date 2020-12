Familiares de internos denuncian corrupción

Ciudad Juárez— “No es posible tanta corrupción”, dijo ayer Francisco Javier Salcido García, al denunciar supuestas anomalías en el Cereso estatal 3.

Mencionó tener un hijo encarcelado en ese penal, a quien custodios le están cobrando 250 pesos porque el 25 de diciembre le hicieron el favor de entregarle un plato de pozole que le llevó.

“Hicimos sacrificios para llevarle esa comida, no estamos en bonanza y ahora le están cobrando a él (al detenido) por ese servicio”, reclamó el padre de familia.

Dijo que hace responsables a las autoridades del penal si su hijo preso sufre consecuencias por hacer esta denuncia pública.

Comentó que supo que habría visitas en el Cereso estatal 3 por Navidad y que llegó a las instalaciones de ese centro penitenciario a las 12:45 horas, y la visita estaba programada para cerrar a las 13:00 horas, el 25 de diciembre.

Comentó que ya no lo dejaron entrar y en la puerta principal le informaron que sí le permitirían ingresar el pozole, pero hasta las 15:00 horas, por lo que esperó el momento de volver a intentarlo, aun cuando no le dejarían ver a su hijo.

“A las 3 de la tarde me recibieron el pozole; nunca me dijeron que me iban a cobrar por llevárselo para compartirlo con dos o tres internos más”, aseguró Salcido García.

Pero más tarde tuvo comunicación con su familiar y fue cuando se enteró que le estaban requiriendo los custodios 250 pesos por hacerle llegar el platillo, según comentó.

“No está bien, eso les hacen a todos por meterles cobijas, comida, cualquier cosa; yo quiero saber cómo se van a castigar estos hechos, porque así van a estar para el día ultimo y primero del año y son beneficios que deben tener los presos”, señaló el denunciante.