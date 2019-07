Familias de escasos recursos presionan por terrenos en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Al menos 50 personas se dieron cita en las oficinas de la delegación estatal de Desarrollo Urbano en esta ciudad para pedir la reactivación de las mesas de seguimiento a la entrega de terrenos a familias de escasos recursos. En esta manifestación pacífica se hizo la petición de atender de manera urgente la necesidad de vivienda en la región.

Según lo mencionó Javier Cuevas Lira, organizador de la manifestación, las familias presentes ya tienen 6 años de haber cumplido con todos los requisitos que por ley se demandan para contar con un terreno para edificar su vivienda, y culpó a las administraciones estatales en turno de desatender esta necesidad básica de la familia que es el derecho de tener una vivienda digna.

Con pancartas en donde los ciudadanos comparan el nivel de salario y nivel de vida de los funcionarios contra la necesidad de estas familias, se invitó al delegado de la dependencia en la región, Manuel Ordóñez Castillo, a reactivar esas mesas que se dejaron de tener desde el pasado 20 de marzo, y demandaron la presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el estado, Luis Felipe Siqueiros Falomir, para dar atención a este asunto.

Cuestionado al respecto, Manuel Ordóñez mencionó que tanto esta dependencia como la Comisión Estatal de Vivienda trabajan en un proyecto que busca evitar la entrega de terrenos “a raya de cal”, para que se construya con el paso del tiempo, porque en varias ocasiones las mismas condiciones de vulnerabilidad de las personas les impedirán iniciar un proyecto costoso como el de edificar una casa propia.

Por ello, mencionó que se está en espera de la culminación de un proyecto que busca dotar de unidades habitacionales a familias en condiciones de vulnerabilidad económica, sin embargo dijo que dicho programa es diseñado presupuestalmente por el Gobierno federal y el Gobierno del Estado.

Comentó que por el momento la entrega tradicional de terrenos se postergará de forma indefinida, en tanto no se anuncie oficialmente a este programa que busca atender la necesidad de vivienda bajo un esquema que resuelva su situación y no genere un nuevo problema para la familia, como edificar, o para el Gobierno, como la reintegración de terrenos en donde no se ha podido edificar con el paso del tiempo, o bien la comercialización de dichos predios.