Federación no entregó 300 mdp para la segunda Ruta Troncal de camiones

Chihuahua.- La diputada por Acción Nacional (PAN), Rocío González Alonso, comentó que debido a la falta de recursos federales por encima de los 350 millones de pesos es que no se dio, ni se ha dado, arranque al trabajo de modernización del transporte público de la ruta troncal que atravesaría el periférico De la Juventud. “Hasta ahorita se está buscando el recurso para iniciar la ruta troncal 2, es cierto que está presupuestada pero la federación no ha enviado los recursos, no ha cumplido con esa parte que se había prometido”, declaró González Alonso.

En este sentido, la diputada por Chihuahua, refirió que por lo menos para este año no habrá inversión en el tema del transporte urbano por parte del gobierno, sin embargo enfatizó que para el caso de Juárez sí existe una inversión por encima de 2 mil 500 millones de pesos para continuar con las rutas troncales.

Recordó que dentro de las mejoras que se tenía planeado realizar para el transporte en Chihuahua capital, era el iniciar con la ruta troncal 2 y completar la troncal 1 hasta la Pistolas Meneses.

Asimismo, comentó que para el caso de Ciudad Juárez se tiene contemplado alrededor de mil 800 unidades, mientras que para Chihuahua, para completar y dar un buen servicio, se necesitan sólo 450 camiones.

Finalmente, la diputada comentó que pese a que no se ha logrado bajar este recurso federal, los diputados de la actual legislatura no han efectuado ningún tipo de planteamiento, sin embargo aseguró que desde la Dirección de Transporte sí se ha estado tocando puertas para la adquisición del recurso.