Feministas usan la Universiada para sensibilizar sobre feminicidios

El Diario de Juárez / Una de las pintas en el estadio

Ciudad Juárez— El objetivo de las cruces rosas contra el feminicidio que se pintaron esta madrugada en el Estadio Olímpico Benito Juárez, es visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre lo que pasa en Ciudad Juárez y en todo México, explicó el colectivo que las plasmó.

La idea de manifestarse con el simbolismo en el lugar que será sede a partir de hoy de la Universiada Nacional 2022, “surge en esa necesidad de que se visibilice y que obviamente hoy, en esa coyuntura de que viene gente de fuera y que los deportistas, que también deberían de alzar la voz, que las vean”, dijo el grupo feminista incluyente.

La acción también se dio después de los discursos de las autoridades de que se embellecería la ciudad para el evento deportivo nacional del que será sede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y luego de que fueron borradas varias de las cruces que había en semáforos de Juárez.

“El punto es sensibilizar y visibilizar. Sabemos que va ha haber tanto el comentario negativo como el positivo, mucha gente va a decir ¿por qué pintan?, ¿por qué rayan?. Porque la medalla que les pintan a las feministas es que son desastrosas, pero si no haces eso no te ven, si no incomodas no pasa nada. Es la coyuntura también, y no solo es Ciudad Juárez, es de norte a sur y de este a oeste. Y es importante que se visibilicen esas voces: ¡Ni una más!, ¡Ni una menos!”, explicaron las activistas.

Aseguraron que “definitivamente el rollo no es contra (Cruz) Pérez Cuéllar. Pero era importante que las cruces estuvieran en el estadio, porque viene gente de todas partes, y hay que hacer que la gente entienda que es más importante la justicia, que es más importante la seguridad que unas cruces”.

Voces sin Eco fue la primera organización compuesta solo por madres y familiares de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Se formó el 18 de julio de 1998 y terminó el 9 de julio de 2001. Y a ellos se les debe el signo de las cruces del feminicidio, que ha traspasado fronteras, de las cruces del feminicidio, de acuerdo con la profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Julia Monárrez Fragoso

Se trata de cruces negras que son pintadas sobre un cuadro rosa, con las que las calles de Juárez han sido tapizadas con ellas por activistas y familiares en su exigencia de justicia, junto a leyendas como “Justicia”, “Ni una Más”, “Ni una Menos” y “Estado Feminicida”.

Desde la teología feminista se dice que el símbolo de las cruces es hablar “de los sufrimientos como herencia de toda vida humana (…) Desde el momento en que se habla de las cruces en plural, la cruz de Jesús se convierte en una cruz entre otras cruces, aún tratándose de la cruz de un inocente. Sabemos que son precisamente los inocentes, los excluidos y los marginados, así como también aquellos y aquellas que luchan por la justicia y por el respeto de los derechos, quienes por lo general cargan las cruces más pesadas y contradictorias”, señala Ivone Gebara en “El rostro oculto del mal”.

Las feministas explicaron que decidieron hacerlo de madrugada para que no les impidieran hacerlo, y les destacaron a las autoridades que “quitando las cruces no quitas la necesidad de justicia, la necesidad de seguridad para las chicas”.

Después de la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que sostuvieron esta mañana las autoridades de los tres niveles de gobierno, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, aseguró que no serán borradas, debido a que se trata de un tema icónico sobre hechos “que sí han pasado en nuestra ciudad”.

Por su parte, el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo que “no hay opinión que valga más que el respeto y la vida”.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante 2021 fueron asesinadas 172 mujeres en Juárez y el Valle de Juárez, y en lo que va del año ya suman 43 víctimas más.