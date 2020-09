Festejos del Grito de Independencia no serán presenciales en Cuauhtémoc

Tomada de internet

Cuauhtémoc, Chih.- En esta ocasión y debido a la pandemia por el COVID-19 las celebraciones serán realizadas de manera virtual en el municipio de Cuauhtémoc, dio a conocer el Director de Desarrollo Social, Alfonso Alberto Pérez Domínguez.

El protocolo del tradicional Grito de Independencia que encabezará el Presidente Municipal, Romeo Antonio Morales Esponda, será transmitido a través de la página de Facebook del Gobierno Municipal en punto de las 11 de la noche del próximo 15 de septiembre y al concluir será activada la pirotecnia que será ubicada en cuatro diferentes puntos de la ciudad, para que las familias puedan apreciarla desde sus domicilios y con ello evitar las aglomeraciones.

El funcionario municipal encargado de la organización de estas festividades, precisó que los puntos establecidos para lanzar esta atracción son: el cerro de Ruelas, el estacionamiento de la Presidencia Municipal, el mirador de la colonia Reforma y del Mirador Cuauhtémoc, no obstante invitó a la población a no asistir a estos sitios.

Asimismo, el 16 de septiembre, el lcalde acompañado de funcionarios municipales habrá de realizar honores a la bandera afuera de Palacio Municipal en punto de las 9 am, sin embargo no habrá desfile conmemorativo porque las instituciones educativas que normalmente apoyan no están teniendo clases de manera presencial y no se quiso promover alguna otra actividad porque en automático habría una convocatoria.