Festividades detonan contagios

Ciudad Juárez.- Juárez y el resto de los municipios del estado están resintiendo los contagios generados en el Día del Padre, afirmó Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

Esta frontera sumó ayer 50 casos y 5 decesos por Covid-19 y llegó a 2 mil 802 contagios con 530 finados, cifras que según la Secretaría de Salud reflejan la movilidad ciudadana, específicamente por el festejo del pasado domingo 21 de junio.

Anteriormente autoridades de Salud federal dieron a conocer que la celebración del Día de las Madres provocó un ascenso en contagios y hospitalizaciones, por lo que hicieron un llamado a evitar los convivios y mantener la sana distancia.

Ruiz González indicó ayer que en el estado de Chihuahua se sumaron 102 casos y 8 finados, por lo que se tienen ya confirmados por pruebas de PCR 4 mil 811 contagios y 677 decesos.

Esta frontera, que se mantendrá al menos una semana más en semáforo naranja (de riesgo alto), tiene el 58, 78 y 62 por ciento de los contagios, difuntos y recuperados del estado, respectivamente.

Ruiz González destacó que es vital mantener los cuidados como quedarse en casa y no salir más que a lo necesario, procurar la higiene en los negocios y hogares, usar cubrebocas y mantener distancia para así lograr descender a amarillo (de riesgo medio) y no volver al rojo, con consecuencias económicas y de salud.

“La pandemia no ha terminado, todavía no salimos de la primera curva, es muy importante que los ciudadanos consideren esa gran responsabilidad de cuidar al otro con el simple uso del cubrebocas, lavado de manos, no tocarse la cara y el uso de gel. Recordemos que estamos en un momento muy oportuno para generar una conciencia social que permita hacer la diferencia”, indicó la funcionaria.

El subdirector de Epidemiología estatal, Gumaro Barrios Gallegos, coincidió con Ruiz González en la importancia de estos cuidados: “Es cuando más esfuerzo debemos realizar para evitar los contagios, porque en la medida en que se incremente la movilidad y no sigamos los parámetros de distanciamiento, de higiene de manos, existe un gran riesgo o la probabilidad de que se incremente el número de contagios”.

El resto de los casos en la entidad, informó Ruiz González, se dividen en otros municipios como Chihuahua, que alcanzó los mil 230 contagios y 96 fallecimientos.