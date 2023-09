Fideicomiso de Puentes podrá refinanciar deuda

Ciudad Juárez.- Después de 18 meses de gestiones, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos podrá refinanciar la deuda de 2 mil millones de pesos que tiene desde 2015, informó Óscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora en la Zona Norte.

Lo anterior, toda vez que ya se le notificó que se autorizó la inscripción de su deuda en la unidad financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual era el primer paso que era necesario dar para realizar el refinanciamiento, explicó.

“Fue un proceso muy largo, sobre todo porque implicó una regularización de algo que no se hizo en su momento, y no se hizo porque no existía el marco federal que así lo requiriera; sin embargo, como cambió la ley en el inter, a la hora de que se buscó hacer esta inscripción de la deuda que es un requisito previo para poder hacer cualquier tipo de renegociación de las tarifas, de los intereses pactados, no se podía hacer ninguno de estos trámites si primero no se inscribía la deuda”, mencionó.

Dijo que las gestiones se realizaron desde 2018 tanto por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua por el mismo fideicomiso, indicó.

Rogelio Fernández Irigoyen, titular del Fideicomiso, dijo que para el registro de los créditos, se tuvo que cumplir con una serie de requisitos, información solicitada la cual fue revisada.

“Este es el primer paso para empezar a platicar de manera formal con los bancos para un posible refinanciamiento o reestructuración, viendo las condiciones necesariamente del mercado en comparación con las que tenemos, pero esto ya nos permite la normatividad realizarlo”, comentó.

La deuda a refinanciar es de 2 mil millones de pesos que en 2015 otorgó Banobras por mil 300 millones, y 700 millones Fonadin, al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua. (Mayra Selene González)