Finca comprada por Hermosillo en Parral a nombre de su mamá

Parral.- Una enorme finca compara en pleno corazón de la ciudad, en donde vivía el ex diputado fallecido Carlos Hermosillo no se encuentra asegurada por a Fiscalìa General del Estado y está registrada a nombre de la mamá del extinto ex funcionario público, quizás el hombre más allegado al hoy prófugo de la justicia, César Duarte Jáquez.

Según la escritura numero 190 ante el notario público número 4 de Parral, el día 10 de junio del 2014 se realizó el contrato de compraventa con reserva de dominio entre el señor José Luis Bremer Ochoa como vendedor y la señora Marìa del Carmen Arteaga Jurado, madre de Carlos Hermosillo respecto a la finca que abarca la calle Ojinaga números 44 y 42.

Dicha finca de aspecto antiguo, pero totalmente remodelada, luego de la adquisición por parte del ex diputado no ha sido asegurada, ni fue detallada por parte del informe de la Fiscalìa General de Justicia en cuanto a los bienes confiscados luego de la captura de la viuda de Hermosillo Arteaga.

La enorme casona de acuerdo a especialistas valuadores oscila en al menos unos 2 millones de pesos debido a la ubicación en pleno centro histórico de la ciudad de Parral y tamaño, mide 652 metros cuadrados y en el centro el metro oscila de entre los 4 mil y 5 mil pesos.

La casona de la calle Ojinaga fue cateada antes que cualquiera otra de las propiedades de la capital del estado, incluso se menciona que en este sector se aseguró una colección millonaria de relojes, aunque permanece sin asegurar la finca, únicamente luce abandonada.