Fotos: Los dejan sin agua por tres días consecutivos

Mientras que durante el fin de semana el termómetro a alcanzó los 41 grados Celsius, con sensación térmica de hasta 44 y Protección Civil lanzó alerta amarilla por el intenso calor, vecinos de varias colonias del poniente y sur poniente de la ciudad permanecen sin agua desde el viernes.

Janeth Vázquez, una de las afectadas quien vive en la calle Feldespato de la colonia Vista Hermosa, mencionó que la situación ha sido difícil debido a que el puro abanico no mitiga el calor y tampoco pueden bañarse para quitarse sudor.

Dijo que fue aproximadamente a las 2:00 de la tarde del viernes cuando se quedaron sin el servicio y que a pesar de que han hecho múltiples llamadas a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento continúan sin servicio y solo les mencionan que el caso ya es atendido.

“Las temperaturas no nos han ayudado en esta situación y un abanico no puede darse abasto, el calor es insoportable, además el agua se necesita para poder echarle al baño y lavarse las manos, lavar los trastes o para bañarse, tuvimos que ir a la casa de una amiga a que nos regalara un poco de agua”, mencionó.

Dijo que además del agua del garrafón que compran para tomar, han tenido que comprar agua para darle de beber a sus seis perros debido a que ellos también con las altas temperaturas les dan más sed y consumen más.

“En la madrugada al volver a hablar para reportar que no teníamos agua me respondió un varón, me comentó que ya estaban trabajando en eso y que no solo era mi colonia sino que también la Independencia, Vista Hermosa, Palo Chino y Los Ojitos”, refirió.

Dijo que por esta razón, en las anteriores llamadas no le daban número de reporte, hasta ayer que insistió y quedó foliado con el número 282533-0.

En algunos sectores de Los Ojitos ya empieza a salir un poco de agua, pero en otros permanecían sin el servicio.

Se consultó al departamento de Comunicación Social de la JMAS al respecto pero hasta el momento no se ha proporcionado la información al respecto.

Ayer se indicó que el problema se deriva de apagones en la electricidad que hacen que se detengan los pozos de agua.