Fotos: Privatizan El Chamizal con permisos y comodatos

Ciudad Juárez— El parque público El Chamizal, que México tardó un siglo para recuperar de territorio estadounidense, se ha ido privatizando poco a poco con la entrega de comodatos y permisos del uso de fragmentos de su terreno a asociaciones civiles deportivas, Sindicato del Municipio y oficinas de gobierno.

De las 418 hectáreas de la zona, 248 le fueron cedidas al Municipio por el Gobierno federal en 1987 para que continuara siendo utilizado como parque público; en el resto están la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el estadio de futbol, oficinas federales y estatales.

De la superficie que se le donó al Municipio, a la fecha más del 20 por ciento se encuentra en comodato o préstamo a ligas deportivas, clubs, y de los espacios que quedan como parque para los juarenses, está por ejemplo la Plaza de la Mexicanidad que se privatiza algunos días del año para la realización de diversos eventos.

En la administración de estos espacios debe existir el beneficio común, afirmó el regidor coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, Enrique Torres Valadez.

“Hay comodatos que se han dado desde décadas de administraciones, que, sin embargo, se entregaron en comodato, pero nunca se han supervisado, entonces son espacios en tierra, encerrados, precisamente para darle cabida a diferentes ligas de futbol o de beisbol; creo que de alguna manera la pelea está en beneficiar a diferentes sectores de la ciudad”, agregó.

Comodatos en El Chamizal

Los comodatos registrados por la Secretaría del Ayuntamiento son nueve, de acuerdo con información de Transparencia, más cuatro autorizados recientemente por el Cabildo, suman 13, y de esos uno está vencido, otro revocado y uno en litigio.

En el caso que está vencido, las asociaciones los siguen utilizando, y hay otras situaciones donde existe el consentimiento del Municipio de usar los lugares sin necesidad de realizar un contrato.

El espacio cedido a las agrupaciones es de 50.85 hectáreas, que significan el 20 por ciento del área municipal del Chamizal, de acuerdo con información de Transparencia.

Aparte están los espacios donde no hay contrato y se usan por las agrupaciones, por lo que el área supera las 50 hectáreas, pero de los permisos que no están autorizados por Cabildo, no hay documentos oficiales.

La relación de comodatos que existe, de acuerdo con información de Transparencia, es la siguiente: un centro de acopio y recuperación de especies silvestre para lo que fue la Sedesol, de una superficie de 2 mil 116 metros cuadrados, cuyo contrato fue elaborado en 1993 por tiempo indeterminado.

Patronato de Softbol de Ciudad Juárez (Cheramis) en un área de 68 mil 108 metros cuadrados, con fecha del 11 de abril de 1995 a 15 años.

Miguel Ángel Murillo Cancino (Futbol Rápido de Ciudad Juárez), canchas de 15 mil 351 metros cuadrados, con fecha de contrato de 7 de noviembre de 1995; la vigencia es por tiempo indefinido.

Manuel del Castillo (Club de Futbol Indios de Ciudad Juárez), prácticas de futbol en una superficie de 16 mil 602 metros cuadrados, con fecha de contrato del 18 de abril de 1996 y por tiempo indeterminado.

Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez y Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Zona Norte del Estado de Chihuahua, para el centro de información turística El Chamizal y el Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez, en un área de 2 mil 181 metros cuadrados, del 30 de julio 2019, por tiempo indefinido.

Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, área deportiva de 32 mil 498 metros cuadrados, del 16 de abril del 2002 y por tiempo indeterminado.

Arte en el Parque, teatro al aire libre en 34 mil 666 metros cuadrados, del 26 de marzo del 2012, a 15 años, pero está revocado.

Arcadio Serrano García (Club Veteranos de Futbol), canchas de futbol de 55 mil 644 metros cuadrados y 44 mil 140 metros cuadrados; la fecha del contrato es 11 de abril de 1995, a 15 años.

En el caso del Club Veteranos, cuyo uno de sus representantes es el exdirector de Obras Públicas Arcadio Serrano, en el 2013 se renovó el convenio y de un área total de 99 mil 785 metros cuadrados en dos predios, la superficie se extendió a 122 mil 622 metros cuadrados en cuatro lotes, y el comodato se amplió a 15 años, pero en la actual administración el Municipio lo canceló, y el caso está en litigio.

Escuela de Futbol Astros de Ciudad Juárez, para prácticas de futbol, en 35 mil 517 metros cuadrados, del 21 de febrero del 2002, por tiempo indefinido.

En la actual administración el Cabildo entregó en comodato en total 139 mil 609 metros cuadrados a un club de futbol, al Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez “Paso del Norte”, al club Titanes de futbol americano y a la asociación de softbol Río Bravo Sport Park.

De esos 139 mil, 16 mil 309 metros cuadrados son para el FC Juárez Bravos, los cuales comparte con el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) para la operación de oficinas y canchas de futbol, en la calle Costa Rica, en el área del parque.

Aparte, en “Los Hoyos”, fue una superficie de 71 mil 848.522 metros cuadrados para el Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez “Paso del Norte”.

El predio que se autorizó al Club Titanes tiene una extensión de 31 mil 706.624 metros cuadrados, y se ubica en la parte trasera del Colegio de Bachilleres de Chihuahua plantel 19, se informó.

Mientras que el de softbol es de 19 mil 749.515 metros cuadrados, y se encuentra sobre la calle Costa Rica, a un costado del AquaDIF.

Además hay parques como el conocido de Las Motos, ubicado atrás de la Plaza del Maestro, sobre la avenida Heroico Colegio Militar casi esquina con avenida Del Charro, que se entregó en “adopción” a los clubs de motociclistas.

Importancia histórica de El Chamizal

La controversia por El Chamizal entre México y Estados Unidos comenzó el 31 de octubre de 1866, fecha en que el gobernador de Chihuahua informó al Gobierno de Benito Juárez “las dificultades que se están ofreciendo por la variación del cauce principal del río Bravo en su margen inmediata a la Villa del Paso”.

Entre los terrenos que se habían desprendido de la ribera mexicana mencionaba de manera expresa El Chamizal.

México inició con las gestiones para que se regresara esa parte, y Estados Unidos se negó.

La disputa terminó el 25 de septiembre de 1964, cuando los mandatarios de ambas naciones, Lyndon B. Johnson y Adolfo López Mateos, se reunieron en el patio de la escuela Bowie, ubicada en la zona fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para la entrega de 177 hectáreas que fueron reincorporadas a territorio mexicano.

La ceremonia simbólica en la que se firmó la devolución de El Chamizal a México fue breve, se transmitió por radio y televisión y contó con la presencia de más de 80 mil personas, entre mexicanos y estadounidenses, que entre gritos de júbilo atestiguaron el acontecimiento, de acuerdo con un texto de Ediciones Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El decreto en el que la Federación donó el parque al Municipio de Juárez se publicó el 18 de mayo de 1987 en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del inmueble e incrementar los beneficios que reporta para la comunidad de esta población.

“Se desincorporará de los bienes del dominio público de la Federación el inmueble conocido como parque público El Chamizal con superficie de 248.47 hectáreas y se autoriza a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que en nombre y en representación del gobierno federal lo donde con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, en favor del Municipio de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua para que continúe siendo utilizado como parque público”, dice el decreto.

La Federación estableció en ese documento que el parque público El Chamizal es una superficie importante desde el punto de vista ecológico en la zona fronteriza, además del valor histórico, cultural, social y político que representa para el país.

Toda la zona conocida como El Chamizal cuenta con 418 hectáreas, dividas en varias zonas: Los Hoyos, UACJ-ICSA, Cobach 19, Plaza de la Mexicanidad, Monumentos, Museo y Estadio, y parque DIF, de acuerdo con el Plan Maestro Mega Parque El Chamizal, elaborado por el Gobierno del Estado.

La directora de Gobierno, Rosalía Mejía Leyva, afirmó que las 248 hectáreas que le corresponden al Municipio están inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

“Del área del total de El Chamizal hubo varios polígonos que quedaron fuera del decreto de donación al Municipio, como es donde están los puentes Santa Fe, el estadio de futbol, el Puente Libre y donde está la preparatoria de El Chamizal; todo eso está fuera de los polígonos”, mencionó.

Los varios usos que se dan a El Chamizal

En las 248 hectáreas que le corresponden al Municipio, donde debía existir un parque, están ahora las siguientes propiedades y usos, de acuerdo con información de la página de Transparencia: museo de El Chamizal, centro turístico, Plaza de la Mexicanidad, instalaciones de Servicios Públicos, parque extremo y oficina de turismo.

Además, campos de softbol Rivereño, instalaciones de la Operadora Municipal de Estacionamientos, asociación de ligas infantiles, Club Titanes, cancha de futbol rápido, conchas de futbol soccer #7, canchas de futbol soccer #11, escuela y canchas de futbol soccer, y la ciclopista #4.

“Dentro de El Chamizal hay varios predios que se están utilizando por asociaciones civiles que fueron dados en comodato; los comodatos los maneja la Dirección Jurídica, hay comodatos que están autorizados desde hace algunos años, es posible que estén vigentes y otros que no estén vigentes, pero no se ha hecho petición para renovación de la comodato”, mencionó la directora de Gobierno.

Mejía explicó que en el caso del Club de Veteranos de Futbol, hay un litigio, y mientras se define la situación jurídica, el Municipio elaboró un convenio con el club Bravos para que utilicen ese espacio, que se ubica frente al lugar que se le aprobó en comodato.

El director del Instituto Municipal del Deporte, Francisco Ibarra Molina, aseguró que se están tratando de recuperar algunos de esos comodatos, como el que tenía Arcadio Serrano de los Veteranos, pero en otros casos, como los campos Cheramis, hay permiso de que utilicen los predios, aunque no hay contrato.

“Ante el Instituto del Deporte no existe un sólo comodato vigente, y son terrenos que no los administramos nosotros”, declaró.

El regidor Enrique Torres aseguró que la fracción edilicia del PAN ha tomado las decisiones de autorizar comodatos en esta administración, de manera responsable.

“Los espacios que nos ha correspondido entregar en comodato, son espacios que representan una utilidad para los diferentes sectores de la ciudad”, mencionó.

Como ejemplo refirió los predios que se autorizaron para la construcción del centro de convenciones y exposiciones.

El área de El Chamizal que se debe cuidar mucho porque está en constante uso es de la Costa Rica hacia el oriente, donde hay algunos parques y está la ciclopista, anotó.

“De alguna manera tenemos que ir viendo el beneficio de la mayoría, de quienes utilizan esos espacios, porque no todo mundo del suroriente va a estos puntos, pero sí creo que el beneficio debe de ser colectivo”, mencionó Torres.

Acerca de los ciudadanos inconformes por la autorización de esos comodatos, indicó que las protestas no sólo deben ser “por lo que no les gusta a ellos, sino en una visión más amplia de beneficio colectivo para la ciudad”.

En el caso de la Plaza de la Mexicanidad, dijo que la fracción panista no estuvo de acuerdo en que se colocaran las planchas de cemento en el lugar, sobre todo porque nació como área verde, pero sí está a favor del arrendamiento del espacio para eventos.

“Únicamente se estableció un esquema de arrendamiento por parte del Gobierno para mantener el control y el cuidado del espacio porque incluso esa plaza mantiene una vigilancia de 24 horas, creo que es la única forma en que podemos preservar los espacios públicos de la ciudad”, mencionó.

Los comodatos

-Centro de acopio y recuperación de especies silvestre Sedesol

2,116 metros cuadrados

-Patronato de Softbol de Ciudad Juárez (Cheramis) –VENCIDO–

68,108 metros cuadrados

-Miguel Ángel Murillo Cancino

(Futbol Rápido de Ciudad Juárez)

15,351 metros cuadrados

-Manuel del Castillo

(Club de Futbol Indios de Ciudad Juárez)

16,602 metros cuadrados

-Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez y Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Zona Norte del Estado de Chihuahua, para el centro de información turística El Chamizal y el Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez

2,181 metros cuadrados.

-Sindicato Único de Trabajadores del Municipio

32,498 metros cuadrados

-Arte en el Parque, teatro al aire libre –REVOCADO–

34,666 metros cuadrados

-Arcadio Serrano García

(Club Veteranos de Futbol) –LITIGIO–

122,622 metros cuadrados

en cuatro lotes

-Escuela de Futbol Astros de Ciudad Juárez

35,517 metros cuadrados

-FC Juárez Bravos y oficinas IMJ

139,16 mil 309

-Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez “Paso del Norte”

71,848.522 metros cuadrados

-Club Titanes

31,706.624 metros cuadrados

-Río Bravo Sport Park Softbol

19,749.515

Fuente: Transparencia

