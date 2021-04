Fotos: Recupera su salud en el hospital militar

Omar Morales / El Diario de Juárez / Fue recibido en las puertas del hospital por su esposa Raquel Omar Morales / El Diario de Juárez / A su salida personal del 9no. Regimiento se despidió de él Omar Morales / El Diario de Juárez / Raymundo Sánchez toca la campana en señal de que logró vencer al virus Omar Morales / El Diario de Juárez / Una doctora le da algunas indicaciones

Ciudad Juárez- Entre aplausos y porras, Raymundo Sánchez Martínez, de 60 años de edad, fue despedido ayer por los trabajadores de la Unidad Operativa de Hospitalización Covid-19, del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, de donde salió al lograr vencer el virus que detectó en su cuerpo cinco días después de haber sido vacunado.

Después de un año de pandemia, el 23 de marzo finalmente logró ser vacunado contra Covid-19 en Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, pero cinco días después los síntomas del virus comenzaron en su cuerpo, recordó.

“Me pusieron la vacuna el 23 de marzo, a los cinco días me sentí mal… me faltaba el aire, la respiración, y tenía cansancio; pero yo lo atribuyo a que a lo mejor ahí me contagié (al acudir por la inmunización), no sabes, no se puede saber”, relató.

Al sentirse mal acudió con un médico militar en su mismo poblado, quien le pidió que esperara para saber si era una reacción a la vacuna, pero al ver que no pasaban los síntomas decidió trasladarlo al hospital militar ubicado dentro de la Guarnición Militar, en la calle Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel, en donde dio positivo a la prueba de PCR.

Por ello, Sánchez Martínez le pidió a quienes ya se vacunaron que sigan tomando todas las medidas necesarias, ya que la inmunidad no es inmediata.

“Que se cuiden, que se cuiden aunque se vacunen, hay que cuidarnos, más la gente que no tiene síntomas, son las que diseminan el virus. Yo me cuidaba mucho, no sé por qué me llegó, son cosas que no están en uno”, señaló.

Confesó que la primera noche que pasó hospitalizado estaba muy asustado, pero después de dos semanas ayer logró tocar la campana en señal de que logró vencer al virus.

Dijo que la atención en el hospital militar fue “excelente”, no solamente por el equipo con el que cuentan, sino por la calidez de su personal, ya que constantemente estaba monitoreado.

“Desde quien hace la limpieza hasta el más alto mando, muy agradecido con todos ustedes; con los médicos, con todos, a todos, a los que prepararon mis alimentos, mi agradecimiento”, dijo al personal militar y civil que se encargó de cuidarlo durante su hospitalización.

Raymundo fue recibido ayer en las puertas del hospital militar por su esposa Raquel del Hierro y su hermano, Manuel Raúl, quien confesó que tuvo temor de no volverlo a ver.

“Llega un momento en que piensas que ya no va a volver, al dejar de verlo 15 días. Pero más que nada quiero externar mi agradecimiento a la Sedena porque está cumpliendo con uno de sus principios que es el de auxiliar a la población civil en sus necesidades”, comentó.

A nombre de toda su familia, su hermano también agradeció a todo el personal porque “son muy humanos, sensibles y tienen mucha empatía”, mientras que Raymundo se despedía de cada uno de ellos en medio de aplausos y porras de los trabajadores.

Cerca de 100 recuperados

El mayor médico cirujano José Arturo Bello, asesor técnico de la Unidad Operativa de Hospitalización Covid-19, explicó que el paciente dio positivo a PRC después de haber recibido la vacuna, pero “puede coincidir, puede ser que se infectó primero y después recibió la vacuna, porque hay que esperar en lo que se presentan los síntomas”.

Dijo que es el único caso que han tenido, pero recordó que no se es inmune inmediatamente, por lo que recomendó a los juarenses continuar con la sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas y salir lo menos posible a la calle.

De acuerdo con el mayor médico cirujano, desde que abrió sus puertas, en mayo del año pasado, el hospital ha atendido a entre 90 y 100 personas, y actualmente tienen a dos pacientes, mientras que la capacidad es para atender a 30.

