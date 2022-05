Fotos y video: Bailarines juarenses del barrio al estrellato

Tomada de Facebook Tomada de Facebook Tomada de Facebook Tomada de Facebook Tomada de Facebook Tomada de Facebook Tomada de Facebook Tomada de Facebook

Ciudad Juárez.- Unos trabajan, otros estudian, son juarenses y amigos, jóvenes de entre los 16 y los 20 años, su pasión es la danza urbana acrobática y están a un paso de dar el salto que los convierta en los ganadores del programa Tengo Talento, Mucho Talento.

Integrantes de la academia de baile Midrash Dance, esta compañía juvenil “pone toda la carne al asador” –como dice Juan, uno de su coreógrafos– para llegar a la gran final del programa televisivo que se transmite desde Burbank, California, a través de Estrella TV.

Recaudación de recursos

Parques, plazas, las calles de Juárez han sido escenarios donde estos jóvenes fronterizos han recibido aplausos y porras del público, y donde también han tenido que botear y han recibido apoyo económico para costear los viáticos de viaje que los ha llevado hasta California, donde se realiza el programa.

Asimismo, en busca de recursos para los viajes de ida y vuelta a Los Ángeles, California, el grupo lanzó una petición a través de la plataforma de donaciones donadora.org para solicitar apoyos, ya que este espacio se dedica al impulso de proyectos comunitarios, culturales, deportivos y de sustentabilidad.

Hoy el equipo de entusiastas juarenses está muy cerca de hacer realidad sus anhelos y metas, con la guía y liderazgo de Cristian y Juan de Dios Vázquez.

De acuerdo con los integrantes del equipo, su primera vez en el programa implicó no sólo una emoción insuperable, también largas horas de ensayo, preparar los vestuarios y organizar sus agendas personales para poder acudir a la grabación.

“Rentamos una camioneta, hubo que llevar para el lonche y aunque la producción nos paga hospedaje y algunas comidas, pues hay que ir preparados, incluso en el último trayecto se descompuso el vehículo y pensábamos que ya no llegaríamos a tiempo para la presentación”, dijo Vázquez.

Proyecto de fe

En su mayoría, estos jóvenes pertenecen a la comunidad católica salesiana, por lo que el fin de semana, antes de tomar carretera para estar presentes en la gran final, compartieron con sus familiares y amigos una celebración eucarística en la que encomendaron su sueño, así como ir y regresar a casa con bien, pero sobre todo, agradecieron la satisfacción de los triunfos que hasta hoy han cosechado.

“Hace 10 años comenzamos con este proyecto de la danza urbana en el Oratorio Salesiano Lupita, que enclavado en el 1050 de la calle Oaxaca, Morelos 3, al sur de la ciudad, es un espacio donde los jóvenes encuentran un ambiente de paz, de crecimiento integral, pero sobre todo, una alternativa ante la falta de accesos recreativos y de desarrollo personal en la ciudad”.

“Salimos del oratorio y nos conformamos como una academia, ahora ya tenemos cinco años trabajando y danzando como equipo; primero nos fuimos cinco, luego siete y para la gran final somos 10”, comentó para El Diario, Juan de Dios Vázquez, quien a sus 30 años ha dedicado la mitad de su vida a la danza y a guiar jóvenes para enfocar su energía y sus sueños a través de esta disciplina.

Primeros pasos

Después de prepararse para acudir a la audición y pasar el primer filtro para poder estar en la competencia, fue el pasado 26 de abril cuando la compañía juarense se presentó por primera vez en el programa.

En esa ocasión conquistaron el sí y el aplauso de todos los jueces: Ana Bárbara, Don Cheto, Carolina Ross, Pepe Garza y El Yaki, con una coreografía alusiva al ‘Chavo del 8’, que fue su pase para cuartos de final.

“Nosotros somos una escuela de danza de Ciudad Juárez llamados Midrash Dance Center, nombre bíblico que significa ‘Mi sueños están aquí’. Hemos participado y representado muchas veces a nuestra ciudad y nuestro país, obteniendo así múltiples campeonatos alrededor del mundo”, dijeron los chicos a los jueces del show.

Precisamente fue el año pasado cuando lograron traer a la frontera el primer lugar en hip hop open en la temática que ofrecieron para The Magical Championship 2021 of The World.

‘Juárez es The Number 1’

Acrobacias, entusiasmo y un orgullo desbordado por su raíz y su ciudad, la segunda participación de la compañía dancística en el programa fue una coreografía en la que revivieron la música del ‘Divo de Juárez’.

Para el montaje del musical dedicado a Juan Gabriel, la tropa dancística incluyó a otros integrantes, “chavos que apoyaron la coreografía con acrobacias de mayor dificultad”, platicó el coreógrafo.

“Por sugerencia de uno de los jueces –El Yaki– nos comentó que hiciéramos algo alusivo a Juan Gabriel, fue como pasamos a cuartos de finales”, indicó Juan, uno de los creadores de las coreografías, que se distinguen por ser dinámicas pero con un enfoque social, con lo que quieren mostrar cómo se vive en la frontera y algo de la cultura popular mexicana.

La secuencia musical que bailaron con temas de Juan Gabriel inició con el tema de ‘Querida’, luego vino el ‘Noa Noa’ y ‘La Frontera’, canciones muy relacionadas con la frontera, que mezclaron con temas de J Balvin, Daddy Yankee, entre otros temas urbanos.

Precisamente con este video musical, con temas de Alberto Aguilera, fue que los bailarines juarenses se hicieron virales en redes sociales.

Orgullosos de sus raíces

Para la ronda con la que lograron su pase a la final del programa, que se transmitirá mañana miércoles 25 de mayo, la temática fue ‘barrios de Juárez’, con vestuario, música y coreografía con toda la intención de mostrar lo que viven los jóvenes de esta frontera.

En todas sus presentaciones, los jóvenes de Midrush han portado en sus vestuarios motivos alusivos a su ciudad de origen, como un ‘656’ impreso en la espalda de sus camisas, cartelones que llevan en nombre de Juárez y su grito de batalla que siempre es “Arriba Juárez”.

“Casi todos veíamos el programa desde que estábamos chiquitos y somos fans, por eso era un sueño llegar a ese escenario. Sin importar que tuvimos que manejar más de 12 horas para llegar, venimos porque queremos representar a Ciudad Juárez”, mencionó, uno de los integrantes de Midrush Dance durante la pasada emisión del reality.

Y agregó: “desde la primera presentación sabíamos que íbamos a sorprender a los jueces y al público, para que vean que en Juárez hay talento, mucho talento”.

Una plataforma para cumplir sueños

Ana Cristina Balderrama Gil, de 20 años, es una de las integrantes femeninas del team coreográfico.

Ella estudia kinesiología enfocada en terapia ocupacional para niños con necesidades especiales. Además de estudiar, su tiempo se divide entre su trabajo en la franquicia texana de comida rápida Whataburguer y los ensayos diarios de la academia.

“Mi hija participa desde hace un año en la academia, pero ya tiene una trayectoria en esto de la danza. En esta ocasión estamos muy contentos, los papás no lo creemos que hayan llegado tan lejos, pero todos aquí estamos para apoyarlos, nos gusta que enfocan su energía en algo positivo”, compartió Ana Cristina Gil, madre de Ana Cristina Balderrama, quien forma parte del equipo y ahora está en Los Ángeles, lista para dar batalla sobre el escenario.

“La academia ha sido una plataforma muy buena para que ellos logren sus sueños”, asegura Ana Cristina Gil, “y como yo, todos los padres de los muchachos estamos muy satisfechos con el trabajo de los maestros, es un gran esfuerzo que hayan llegado a la final”, dijo Gil.

Midrash, con enfoque social

Fundada hace cinco años, la academia Midrash es un espacio abierto para público de todas las edades.

Han participado en otras contiendas artísticas, entre ellas la de ‘El rey de las ofertas’, auspiciada por S-Mart.

El Hip Hop International es un género que los ha llevado a competir en espacios internacionales. Es una disciplina que demanda tiempo, enfoque y un trabajo intenso, con ensayos diarios y en tendencias nuevas en expresiones corporales, vestuarios y mezcla musical.

“Gracias a Dios siempre vamos por más, nos gusta perfeccionarnos día a día e ir superando retos. Siempre con la intención de que cada vez los retos por cumplir sean mejores, a lo grande. Más que nada, buscamos que los jóvenes se sientan parte de algo, porque la verdad es que trabajan mucho por dejar el nombre en alto”, menciona uno de los directores y fundadores de la academia.

Mensaje

Para los integrantes de la compañía ha sido alentador que con la exposición que han tenido en medios de comunicación, así como con sus presentaciones personales, el público los reconozca.

Pero lo más importante para el crew de danza es dejar un mensaje entre los jóvenes, los padres de familia y en la industria del entretenimiento.

“Nosotros buscamos siempre dar ese plus, los chicos son bailarines pero la idea es dejar algo más, no sólo ser acompañantes de un cantante. Y ese mensaje que llevamos tiene que ver con nuestra raíz, con quiénes somos y de dónde venimos”, asevera Vázquez.

La intención de la academia ha sido siempre impulsar a jóvenes y niños para que a través del baile logren sus metas, afiancen su seguridad personal y se integren e identifiquen como parte de una sociedad viva como es Juárez.

“Buscamos proyectar otra imagen de la frontera, de su juventud y que aquí hay talento y propuestas, para ello siempre buscamos también asociarnos con gente con visión y de altos vuelos, bailarines o maestros experimentados, y a mí me gusta pensar mucho en la propuesta de la coreografía, por eso hacemos equipo, para que cada quien se encaje de algún aspecto y poder entre todos sacar lo mejor”, señala Juan.

Migrantes en la mira

Precisamente el acto con el que van a participar en la gran final es una coreografía que montaron para mostrar la afluencia migrante que se vive en la región, las luchas y los saltos que deben sortear todos los foráneos que llegan al territorio en busca del sueño americano.

“Así como los migrantes, nosotros también venimos por un sueño, igual que ellos hemos sorteado obstáculos y retos; asimismo, vamos a hacer un homenaje a los latinos en Estados Unidos, somos muchos en el programa, así y la gente que nos apoya”, indicó el maestro y bailarín.

En caso de llevarse el triunfo el plan es regresar a la ciudad, presentarse en algún espacio público como una manera de agradecer a la gente que los apoya. El dinero que obtengan por el premio lo van a utilizar para gastos de camioneta, gasolina y nuevos vestuarios.

En equipo es mejor

Además de la parte coreográfica, todos los integrantes del equipo están involucrados en otras asignaciones, lo que ayuda a fusionarse más allá de la parte del escenario y sentirse como uno solo a la hora de ponerse en acción.

“Todos participamos en la creación de las coreografías, en la elección del vestuario, armado de videos, difusión en conseguir recursos para el viaje, todos tratan de dar el 100. Es parte del avanzar, de abrirnos paso y no cerrarnos a una sola idea. Asimismo, sí nos ayuda y sirve para que se estrechen lazos como equipo, a pesar de que hay diferencias como en todos los equipos de trabajo”, afirma Vázquez, quien tiene 30 años.

Para verlo

Tengo talento, mucho talento

Miércoles 25 de mayo

8 de la noche

Estrella Tv

