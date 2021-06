Fotos y video: Protestan héroes vs el ‘peor’ gobernador

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Juárez El Diario de Chihuahua / Parral El Diario de Chihuahua / Delicias El Diario de Chihuahua / Chihuahua

Ciudad Juárez.- ‘Héroes’ de la salud se manifestaron ayer de forma simultánea en cinco ciudades del estado para exigir a la administración de Javier Corral, que calificaron como “la peor”, un alto a las carencias con las que desempeñan su labor.

En Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral los trabajadores médicos demandaron a las autoridades que se les cumpla de una vez por todas con los ofrecimientos que se hicieron, e incluso amagaron con un paro de labores.

En esta frontera, empleados de los tres hospitales del Estado –General, De la Mujer y Civil Libertad– pidieron que antes de que el Corral Jurado termine su gestión, dirija recursos suficientes a los sanatorios, que no se dan abasto para la atención médica, reclamaron.

Para el ejercicio fiscal 2021, en su clasificación administrativa, fueron dirigidos 181 millones 175 mil 904 pesos a dichos nosocomios.

Sin embargo, los trabajadores de las áreas de enfermería, laboratorio, rayos X, lavandería e intendencia todavía refieren sufrir de carencias, que terminan afectando a la ciudadanía: “Lamentablemente reconocemos esta administración como la peor”, dijo César Olivas, delegado gremial.

Perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal (Sutichs), el representante local de los manifestantes afirmó que existe falta de medicamentos, insumos, material quirúrgico y de osteosíntesis, lo que recae en Arturo Fuentes Vélez, secretario estatal de Hacienda.

“No ha respetado la partida presupuestal que se le asignó en el Congreso al Ichisal, la están reteniendo para otras obras de menor importancia o que ellos consideran más visibles, y las situaciones de salud no pueden esperar. La salud es un derecho y no lo vamos a negociar, se defiende”, exclamó.

Entre las demandas para el secretario de Salud del Estado, Eduardo Fernández Herrera, están que les faciliten dos uniformes reglamentarios por año, medicamentos para carros rojos (equipo de urgencia) y reparación del aire acondicionado en el Hospital de la Mujer antes de que termine el mandato.

Además, la atención adelantada a las medidas de fin de año (retroactivo, bonos y aguinaldo), reparación de elevadores y refrigeradores (resguardo de paquetes globulares) y más camilleros e intendentes, ya que –destacaron– los que se tienen son muy pocos y trabajan jornadas extra para dar abasto.

“Nosotros no paramos labores, estamos una parte parcial de la base trabajadora para no afectar los hospitales. Entonces, si nosotros cumplimos nuestra parte y defendemos la salud, ¿por qué no ayudan? Nos dejan siempre en último plano y hay muchos temas que nos sacan a inconformidad”, agregó Olivas.

“Si no defiendo tu salud, ¿quién lo hará?”, decía una de las lonas que sostenían los manifestantes.

Otras más se instalaron en las fachadas de los sitios para que no pasara desapercibido el exhorto, que se amplió a otros municipios como la ciudad de Chihuahua, donde el personal de la salud tomó las oficinas de Hacienda y cerró la circulación vehicular en la zona Centro.

Acusaron que el Estado no ha cumplido con el pago de los seguros de vida a las familias de los “héroes de la salud” que han perdido la vida a causa del Covid-19, tal como se prometió al inicio de la pandemia.

Parral

En Hidalgo del Parral, Remedios Aguilera, líder sindical local, dijo que el actual gobierno aún no les resuelve las peticiones que se hicieron a lo largo del quinquenio.

Afirmó que los últimos uniformes que les fueron entregados correspondían al 2019 y lo hicieron el año pasado. “Ahora debieron entregarlos en mayo todos los que nos debían y tampoco se hizo”.

La líder sindical amenazó con ir a trabajar vestidos de civil, pues consideró injusto tener que comprar los uniformes.

“Lamentablemente nos están viendo como empelados de cuarta, cuando manejan ellos (el Estado) que somos los ‘héroes de la salud’”, dijo.

Delicias

Con pancartas en las cuales se podía leer “no tenemos garantizadas nuestras prestaciones” y “no tenemos insumos para trabajar”, personal médico del hospital regional de Delicias se manifestó ayer afuera del nosocomio.

“Lo mismo de siempre, la falta de uniformes, la falta de uniformes para área Covid, la falta de medicamentos y también la falta de médicos especialistas”, dijo Guadalupe Cárdenas, subdelegado del Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal.

Señaló que también hace falta la subrogación de sonografías, de rayos x y ecosonogramas, y debido a todos esos estudios que no son subrogados, los pacientes tienen que acudir hasta la ciudad de Chihuahua.

Cuauhtémoc

Trabajadores sindicalizados del hospital de Ginecoobstetricia de Cuauhtémoc se sumaron ayer a la protesta estatal ante las malas condiciones laborales, fallas en el servicio médico y falta de personal e insumos para su trabajo.

Maricela Ruiz, delegada sindical, dijo que al igual que en otros municipios la situación en Cuauh-témoc es precaria, por lo que hay desesperación y descontento por parte del personal que trabaja bajo condiciones difíciles, lo que afecta también el servicio que se presta a los beneficiarios. (Alejandro Vargas / Miguel Silva / Esteban Villalobos Guillén / Erick Castro / El Diario)